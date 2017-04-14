Milli tank çıkarma gemisine tam not

2011 yılında başlatılan proje kapsamında modern sensör ve silahlarla donatılmış, komuta kontrol yetenekleri yüksek savaş yönetim sisteminin (SYS) tasarımı, entegrasyonu ve testleri HAVELSAN tarafından sorunsuz olarak gerçekleştirildi. Geminin Deniz Kabul Testleri’nde (SAT) tüm savaş fonksiyonları başarıyla test edildi. Hava, kara ve su üstü hedeflerine yapılan atışlarda da tam isabet sağlandı. TCG Bayraktar, Savunma Sanayi Müsteşarlığı/Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.HAVELSAN’ın GENESİS Savaş Yönetim Sistemi, LST ihtiyaçları kapsamında geliştirildi ve SYS’e ilave olarak entegre çoklu veri link kabiliyeti ve amfibi harekat kabiliyeti gibi yeni yetenekler de kazandırıldı.

KAPALI DEVRE TV SİSTEMİ

TCG Bayraktar’ın veri kaynaklarının ve kullanıcılarının yönetimini sağlayan HAVELSAN ürünü, Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi’ne entegre edildi. Tesis edilen Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi ile geminin TSK-NET, NATO-WAN ve INTERNET ağlarına bağlantısı sağlandı. Ayrıca geminin emniyetine katkıda bulunmak üzere askeri çalışma ortamı için uyumlandırılmış Kapalı Devre Televizyon Sistemi tesis edildi.