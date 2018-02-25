Milli ve yerli üretime teknopark damgası
Teknoloji ve savunma sanayi gibi kritik önemdeki alanlarda yerli üretimin odağa konulduğu her sektöre teknoparkların imzası olacak. Sanayi Bakanı Faruk Özlü, teknoparkların milli üretim için büyük önem arz ettiğini belirterek “Yılsonunda 80 teknoparkımız olacak” dedi.
Türkiye’de teknolojik gelişmelerin ve bu yöndeki üretimin kalbi olarak bilinen teknoparkların sayısı hızla artıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’deki teknopark sayısının, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile 72›ye ulaştığını belirterek, “Bu yılın ilk yarısında hedefimiz bu sayıyı 80›e çıkarmak” dedi. Bakanlık olarak firmaların gelişmesine imkan sağlayan teknoparkların kurulmasına ve kuruluşu tamamlanan bölgelerin en kısa sürede faaliyete geçmesine özel önem verdiklerine dikkati çekti. Son dönemde büyümesi ve gelişmesi için büyük gayret sarf ettikleri teknoparkların sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Özlü, faaliyete geçmiş teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) de ilerleme kaydedildiğini ve ek alanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Ağırlıklı olarak gıda, yazılım, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermesi beklenen İZÜ TGB’de ilk etapta kuluçka faaliyetlerine ağırlık verilmesinin planlandığını belirterek, bu alanda toplam firma sayısının 3 yıl içinde 60’a ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Bakan Özlü, İZÜ Teknopark tam olarak faaliyete geçtiğinde bu alandaki toplam girişimci sayısının bine çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, “Teknopark ile birlikte üniversitedeki öğretim üyesi, öğretim elemanları ya da öğrencilerle yapılan çalışmaların projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi hız kazanacak” dedi.
46 BİN MÜHENDİS HİZMET VERİYOR
Hükümetin teknokentlere Ar-Ge, vergi ve SGK teşvikleri gibi önemli destekler sunduğunu anımsatan Özlü, teknokentler aracılığıyla 37 bin 740’ı Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 46 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti. Özlü, teknokentler sayesinde projelerin somut çıktılara dönüştürüleceğini, katma değeri yüksek, yerli, milli ürünlerinin sayısı ve çeşidinin daha da artacağını vurgulayarak, “Staj yapacak öğrenciler için de teknoparklar önemli bir alternatif sunuyor” diye konuştu.
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