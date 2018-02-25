Milli ve yerli üretime teknopark damgası

Türkiye’de teknolojik gelişmelerin ve bu yöndeki üretimin kalbi olarak bilinen teknoparkların sayısı hızla artıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’deki teknopark sayısının, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile 72›ye ulaştığını belirterek, “Bu yılın ilk yarısında hedefimiz bu sayıyı 80›e çıkarmak” dedi. Bakanlık olarak firmaların gelişmesine imkan sağlayan teknoparkların kurulmasına ve kuruluşu tamamlanan bölgelerin en kısa sürede faaliyete geçmesine özel önem verdiklerine dikkati çekti. Son dönemde büyümesi ve gelişmesi için büyük gayret sarf ettikleri teknoparkların sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Özlü, faaliyete geçmiş teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) de ilerleme kaydedildiğini ve ek alanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Ağırlıklı olarak gıda, yazılım, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermesi beklenen İZÜ TGB’de ilk etapta kuluçka faaliyetlerine ağırlık verilmesinin planlandığını belirterek, bu alanda toplam firma sayısının 3 yıl içinde 60’a ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Bakan Özlü, İZÜ Teknopark tam olarak faaliyete geçtiğinde bu alandaki toplam girişimci sayısının bine çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, “Teknopark ile birlikte üniversitedeki öğretim üyesi, öğretim elemanları ya da öğrencilerle yapılan çalışmaların projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi hız kazanacak” dedi.