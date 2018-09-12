Milyonlarca emekli Ocak ayı zammını bekliyor

Enflasyon farkından kaynaklı artışla milyonlarca emekli temmuzda zamlı maaş alırken, 2 bin lira da bayram ikramiyesini cebine koydu. Şimdi emeklilerin gözü ocak zammında. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon ise ocak zammının oranını gösterecek. Bunun 2 aylık dönemindeki yani temmuz-ağustos enflasyonu yüzde 2.86 çıktı.

İKİ FARKLI TAHMİN VAR

Temmuz-ağustos enflasyon rakamına 4 aylık veri daha eklenecek, böylece zam oranı ortaya çıkacak. Mevcut görüşler zam oranı için 2 farklı tahmini ortaya koyuyor. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 3.87, ekonomistlerle yapılan enflasyon beklenti anketine göre ise yüzde 6.67 olacak.

68 İLE 326 LİRA ARASINDA ARTACAK

Ocak zammı kapsamında ilk tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 39.52 ile 189.32 lira arasında artış yaşanacak. Eğer söz konusu süreçte ikinci tahmin gerçekleşirse de, emeklilerin maaşlarına 68.12 ile 326.31 lira arasında zam uygulanacak.

BİN 827 LİRAYA ÇIKACAK

Bağ-Kur esnaf emeklilerinde halen en düşük maaş bin 533 lira 83 kuruş. Enflasyon tahminleri doğrultusunda zam oranı yüzde 3.87 gerçekleşirse Bağ-Kur’luların maaşı bin 593, yüzde 6.67 olursa bin 636 liraya çıkacak. En düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda, artış yüzde 3.87 olursa bin 713 liradan bin 779 liraya, yüzde 6.67 olursa bin 827 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise en düşük maaş bin 89 liraya çıkacak.(Güneş)