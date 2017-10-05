Milyonlarca gence iş fırsatı Hükümet, işgücü piyasasında uzun süre iş bulamayan, madde bağımlısı, sosyal yardım yararlanıcıları, gençler gibi dezavantajlı kesimlere iş bulmada destek vermek için önemli bir projeye daha imza attı. 'İş Kulüpleri Projesi'yle mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, kariyer planlama, telefonla görüşme gibi hem teorik hem pratik bilgilerle gençler kısa sürede iş bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iş kulüpleriyle gençlere fırsat penceresi açtıklarını söyledi.