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Milyonlarca gence iş fırsatı

Hükümet, işgücü piyasasında uzun süre iş bulamayan, madde bağımlısı, sosyal yardım yararlanıcıları, gençler gibi dezavantajlı kesimlere iş bulmada destek vermek için önemli bir projeye daha imza attı. 'İş Kulüpleri Projesi'yle mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, kariyer planlama, telefonla görüşme gibi hem teorik hem pratik bilgilerle gençler kısa sürede iş bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iş kulüpleriyle gençlere fırsat penceresi açtıklarını söyledi.

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PROJE 9 İLDE START ALDI
 
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nun start verdiği proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale, Denizli, Sakarya, Trabzon ve Mersin'de uygulanacak. Projeyle dezavantajlı gruplara iş arama motivasyonu kazandırılması, çalışmak isteyen herkese göre iş olduğu fikrinin oluşması, iş arama kanallarının gösterilmesi ve kişilerin özgüveninin yükselmesi hedefleniyor. Kulüplerde hedef grupların ihtiyaçlarına göre müfredat belirlenecek. 4 günden 2 haftaya kadar değişen programlar düzenlenecek. Kulüplerde gençlere özgeçmiş hazırlamadan iş görüşmelerinde mülakat yapma tekniklerine kadar birçok başlıkta eğitim verilecek. (Sabah)

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