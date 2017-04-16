Dikkat! Ehliyeti unutmanın cezası 206 lira

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, araç sürücülerinin dalgınlıkları ve unutkanlıklarının bile kanunda karşılığının olduğunu hatırlattı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücülerin çoğu kez önemsemediği kural ihlallerine karşılık çeşitli oranlarda para cezası öngörülüyor. Vuku bulan kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber vermemek, karşıdaki sürücüyü uyarmak amacıyla uzun farları uzun süre yakmak, taşıt yoluna park etmek gibi ihlallerde çeşitli miktarda ceza yazılıyor.

Hangi ihlale ne kadar ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı 2017 Trafik Ceza Rehberi'nde hangi kurala, ne kadar para cezası yazıldığı açıklanıyor. Kanunun 44. maddesine göre; 'Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermeme'nin cezası 206 lira. Eve gelen misafirleri bırakıp gelmek ya da marketten ekmek almaya gitmek için ehliyet almadan yakalanılan muhtemel bir denetimde sürücüler 206 lira zorunda kalıyor.

'Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım tedbirleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi'nin cezası 206 lira. Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamanın cezası da 206 lira. Kazalarda ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmenin cezası ise 427 lira olarak uygulanıyor. Kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmanın cezası da 206 lira.Yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında polisten izin alınmadan olay yerinden ayrılmanın cezası ise 427 lira olarak uygulanıyor.

Daha şimdiden yaz tatilinde karne hediyesi olarak bisiklete kavuşma hayali kuran afacanlara da kötü haber var. Trafik ekiplerinin pek fazla başvurmadığı bir ceza da yasadaki yerini alıyor. 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmanın cezası 95 lira olarak uygulanıyor. 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanan ya da hayvanları tevdi eden çocukların velisine de 95 lira para cezası kesiliyor. Araçların muayene süresini geçirmenin cezası da 95 lira olarak uygulanıyor. Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olmasının cezası da 206 lira.

Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlemeye de 206 lira ceza kesiliyor. Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması durumunda ise sürücüler 206 liralık ceza ile karşılaşıyor.