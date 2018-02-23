Motosiklet tutkunları bu fuarda buluştu

Fuarda motosiklet ve bisiklet tutkunları için kasklar, koruyucu kıyafetler, gözlükler, montlar, eldivenler, botlar, çizmeler, lastikler, modifiye ve performans kitleri, özel yağlar, katkı maddeleri ve diğer aksesuarlar gibi geniş bir ürün yelpazesi sergilenmekte. Fuarın açılışında konuşan Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, “Fuar geçtiğimiz yıl 103 bin ziyaretçi ve 265 katılımcı ile hem sektörün önde gelen markalarından hem de motosiklet ve bisikletseverlerden büyük ilgi gördü. Bu rakamlarla sadece Türkiye’nin değil bölgenin de motosiklet ve bisiklet aksesuarları fuarı olarak 10. yılını kutluyoruz” dedi. Fuarda sadece stantların ve ürünlerin bulunmadığını kaydeden Yardım, “Motosiklet ve bisiklet dünyasından önemli isimler çeşitli sunumlar, eğitimler, seminerler yaparak motosiklet ve bisiklet meraklılarını bilgilendiricekler” açıklamasında bulundu.

FUARIN EN PAHALISI Fuarın en pahalı motosikleti ise Ducati Panigale V4S modeli oldu. 37 bin 490 Euro’luk fiyatıyla dikkat çeken motosikleti anlatan Stratejik Planlama Uzmanı Alper Şenadalı, “Buna motosiklet dünyasında çığır açan bir makine diyebiliriz. Çünkü motosiklet dünyasında 4 silindirli ilk makine. 214 beygir tamamen elektronik dizayn üzerine kurulmuş bir teknoloji harikası diyebiliriz. Bu sene içerisinde İstanbul Park’ta deneme sürüşleri yapılabilecek” ifadelerini kullandı. Motosiklet sektöründe faaliyet gösteren markalarından Kuralkan Motorlu Araçlar ise Motobike 2018’de Türkiye’yi yeni markası yüzde 100 elektrikli Super Soco’yu ziyaretciler ile buluşturdu. Ayrıca Trafik kültürüne dayanışmanın esas olduğu yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlayan Motosiklet Endüstrisi Derneği MOTED´in yeni sosyal projesi ‘Biz Trafikte de Aileyiz’ fuarda tanıtılmaya başlandı.