Mülakatsız 3 bin 358 memur alınacak

Kamu kurum ve kuruluşları, açıktan atamaların haricinde merkezi atamalarla mülakat şartı olmaksızın personel alımı da yapıyor. Bu kapsamda Gıda Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mülakatsız toplam 3 bin 358 personel alımı için düğmeye bastı.

EN AZ 50 PUAN ŞART

Gıda Bakanlığı, taşra teşkilatı için sözleşmeli 2 bin 58 mühendis ve veteriner hekim alımı yapacak. Başvurular 4 Temmuz'a kadar, ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılabilecek. 2016-KPSS lisans sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olanlar başvuruda bulunabilecek. Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre, internet üzerinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımla 487 adet büro personeli ve 813 adet tekniker unvanında olmak üzere toplam bin 300 adet sözleşmeli personel alınacak. Adaylar tercihlerini, 29 Haziran'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

İSTİHDAM TAKVİMİ

Devlet Demiryolları: 1 eski hükümlü alacak. Son başvuru bugün.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 27 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Çilimli Belediye Başkanlığı: 13 geçici işçi alacak. Son başvuru bugün.

Necmettin Erbakan Üniversitesi: 22 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Yargıtay Başkanlığı: 20 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi bugün.

Yargıtay Başkanlığı: 6 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi bugün.

Dışişleri Bakanlığı: 2 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi bugün.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı: 16 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi bugün.

RTE Üniversitesi: Öğretim üyesi alacak. Son başvuru 26 Haziran. (Takvim)

