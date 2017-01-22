MÜSİAD Başkanı Olpak: Hangi para biriminden geliriniz varsa oradan borçlanın

Olpak, MÜSİAD Adana Şubesinin bir otelde düzenlenen 21. olağan genel kuruluna katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Olpak, 2016 yılının dünya üzerinde düşük büyüme tuzağının konuşulduğu bir yıl olduğunu, Türkiye'deki sıkıntıların dünyada da bulunduğunu, son çeyrekte Türkiye'nin 1,8 küçülürken büyüyen iki ülkenin ABD ve Almanya olduğunu belirtti.

Olpak, 2017'ye ilişkin şahsi değerlendirmeleri yerine üyelerine dönük yaptıkları anket sonuçlarını açıklayacağını ifade etti.

Anketin sonuçlarına göre üyelerin yüzde 38'inin bu yıl yeni yatırım planladığını, yüzde 31'inin yeni istihdam oluşturmayı düşündüğünü anlatan Olpak, "Yüzde 33'ü tasarruflarını artırmayı düşünüyor ki Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri tasarruf açığı. Bu konunun bizim çok ciddi şekilde üzerinde çalışmamız lazım. Yüzde 48 de 2017'de daha iyi bir dönem bekliyor." dedi.

- Döviz kurundaki hareketlilik

Olpak, kendisine döviz kurlarındaki hareketliliğin sık sık sorulduğunu dile getirdi. Kur tahmininde bulunamayacağını ifade eden Olpak, şunları söyledi:

"Doların bir ayağı dışarıda. Amerikan Merkez Bankası'na etki yapamadığınız ölçü içinde elbette bundan etkilenen durumdasınız. Pasif durumdasınız ama alabileceğimiz tedbirler var. Bir ekonomist gözüyle değerlendirdiğimde dolarda bir oynama var ama aynı dönemde tahvil piyasasında bu oynamayı göremiyorum. Aynı dönem içerisinde ülkenin risk priminde bu oynamayı göremiyorum. Aynı dönem içerisinde yurt dışına dolar çıkışında bu oynamayı göremiyorum. Demek ki biz bu noktada bir takım suni olaylarla karşı karşıyayız."

Olpak, iş dünyası olarak sabretmek kadar çeşitli hazırlıklı davranışlar içinde de bulunmaları gerektiğini belirtti.

"Kendi paramıza sahip çıkma konusunun bir miktar daha üzerine gideceğiz ama bunun sadece tasarruf boyutundan bahsetmiyorum." diyen Olpak, şunları söyledi:

"Artık biraz elimizi vicdanımıza koyalım kendimizi de eleştirelim. Neredeyse pazar alışverişimizi dövizle yapacak bir duruma geldik .Bu noktada Nasreddin Hoca'nın 'Hırsızın hiç mi suçu yoktur' ifadesi vardır. Bizlerin, kendimizin bu konuya ne kadar katkımız olduğu konusunu hakikaten iyi irdelememiz lazım."

Olpak, iş dünyasının ticaretten, yatırımdan para kazandığını, paradan para kazanma durumunda olursa risklerini arttıracağını belirtti.

İş adamlarına tavsiyede bulunan Olpak, "Hangi para biriminden geliriniz varsa oradan borçlanın. Riskinizi en aza indirirsiniz. Aksi takdirde elinizde olmayan imkanlar sebebiyle maalesef kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

- Anayasa değişikliği

Olpak, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan anayasa değişikliğini de değerlendirdi.

Anayasanın bütün milleti ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden Olpak, konunun meclis aşamalarının ardından millete gitme sürecine geçildiğini belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim iş dünyası olarak bundan sonraki beklentimiz şu. Daha sakin, referandum sürecine giderken daha az kırgınlık yaşadığımız, inşallah başka tür herhangi bir provokasyon veya herhangi bir başka problemle karşılaşmadığımız bir süreci yaşayalım. Çünkü biz iş dünyasıyız. Bunları da atlattıktan sonra işimize odaklanmak istiyoruz. Daha fazla üretmek istiyoruz. Ülkemize daha fazla faydalı olmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından MÜSİAD'a yeni katılan üyelere rozet ve plaket takdim edildi.

Programa, AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, oda ve borsa başkanları ile MÜSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.