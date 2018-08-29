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MÜSİAD’dan Zambiya açılımı

Ticaret diplomasisi anlayışıyla dünyanın 207 noktasında faaliyetlerini sürdüren ve 2018’i ‘Afrika Yılı’ ilan eden MÜSİAD, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Zambiya’da temsilcilik açtı.

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Abdullah Demir, MÜSİAD’ın Zambiya temsilcisi olarak göreve başladı. MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, 2018 yılını ‘Afrika Yılı’ ilan ettiklerini belirterek, halihazırda Nijerya, Güney Afrika ve Sudan’da şubeye, Moritanya, Çad, Nijer, Benin, Senegal, Fildişi Sahili ve Kenya’da temsilciliklere sahip olduklarını bildirdi. Zambiya için uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini, Başkan Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Zambiya’da temsilcilik açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Uyar, yıl sonuna kadar Afrika’da 30 ülkede olmayı hedeflediklerini, yakın zamanda Tanzanya, Gana ve Etiyopya’da da temsilcilik açılışları gerçekleştireceklerini aktardı. Uyar, Türkiye ve Zambiya’nın geçmişten bugüne önemli ilişkilere sahip olduğunu, Türkiye ile Zambiya arasındaki ticaretin, potansiyelinin çok altında bulunduğunu, karşılıklı kazan-kazan ilkesi doğrultusunda Afrika’ya dönük projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Zambiya temsilciliğimiz vasıtasıyla ticaret hacmini önemli seviyelere getireceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı. Uyar 2018 sonuna kadar 100 ülkede irtibat ofisine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

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