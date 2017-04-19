NASA’ya ürün sattı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliği olan TİM-TEB Girişim Evi, 2016’da 10 milyon TL ihracata imza attı. Amaçlarının ihracatı artıracak projelere destek vermek olduğunu dile getiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Üç yılda girişimcilerimizin 500 milyon TL ciro, 50 milyon TL ihracat gerçekleştirmesi hedefleniyor” dedi. TİM-TEB Girişim Evi’nin gelecek hedeflerine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Büyükekşi, şunları söyledi:

4.500 ÖĞRENCİYE DANIŞMANLIK

“Bir girişimcimiz, refleks ile yakalanamayacak hareketli durumların fotoğrafını çektiği MIOPS ürününü NASA ve Amerikan ordusuna sattı. Delphisonic firmamızın bulut tabanlı arıza izleme sistemi ile demir yollarındaki aksaklıklar tespit edilerek büyük kazaların ve bakım maliyetlerinin önüne geçilecek. Satışlara 2016 yılında başlayan firmamız bu ürünüyle, iç pazarda 1.5 milyon TL’lik dış pazarda 75 bin dolarlık teknoloji hizmeti satmayı başardı. Akıllı tahta üretimi yapan HNC firmamız da 350 bin TL’lik ihracat değerine ulaştı. Ve bu firmamız, İnovasyon Haftası’nda açtığı standda 475 bin TL yeni sipariş almayı başardı.” TİM-TEB Girişim Evi’ndeki danışmanlık hizmetlerinin önemini de anlatan Büyükekşi “403 girişimci işletmemiz var. 4 bin 500 öğrencimiz gerek uluslararası organizasyonlara katılım gerek eğitim gerekse danışmanlık olmak üzere birçok hizmetten faydalanıyorlar” diye konuştu.