NASA’ya ürün sattı
TİM ve TEB’in iş birliği TİM-TEB Girişim Evi’nde 403 girişimci şirket aldığı eğitim ve destekle 10 milyon TL ihracata ulaştı. NASA’ya da hareketli durumların fotoğrafını çeken sistem satıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliği olan TİM-TEB Girişim Evi, 2016’da 10 milyon TL ihracata imza attı. Amaçlarının ihracatı artıracak projelere destek vermek olduğunu dile getiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Üç yılda girişimcilerimizin 500 milyon TL ciro, 50 milyon TL ihracat gerçekleştirmesi hedefleniyor” dedi. TİM-TEB Girişim Evi’nin gelecek hedeflerine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Büyükekşi, şunları söyledi:
4.500 ÖĞRENCİYE DANIŞMANLIK
“Bir girişimcimiz, refleks ile yakalanamayacak hareketli durumların fotoğrafını çektiği MIOPS ürününü NASA ve Amerikan ordusuna sattı. Delphisonic firmamızın bulut tabanlı arıza izleme sistemi ile demir yollarındaki aksaklıklar tespit edilerek büyük kazaların ve bakım maliyetlerinin önüne geçilecek. Satışlara 2016 yılında başlayan firmamız bu ürünüyle, iç pazarda 1.5 milyon TL’lik dış pazarda 75 bin dolarlık teknoloji hizmeti satmayı başardı. Akıllı tahta üretimi yapan HNC firmamız da 350 bin TL’lik ihracat değerine ulaştı. Ve bu firmamız, İnovasyon Haftası’nda açtığı standda 475 bin TL yeni sipariş almayı başardı.” TİM-TEB Girişim Evi’ndeki danışmanlık hizmetlerinin önemini de anlatan Büyükekşi “403 girişimci işletmemiz var. 4 bin 500 öğrencimiz gerek uluslararası organizasyonlara katılım gerek eğitim gerekse danışmanlık olmak üzere birçok hizmetten faydalanıyorlar” diye konuştu.
GİRİŞİMCİYE YENİ KAPILAR LAZIM
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bugüne kadar girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarla TEB Kuluçka Merkezi’nde 4 bin 480 proje dinlediklerini belirterek, “Bunlardan 403 tanesini hayata geçirdik” dedi. Girişimcilere destek olduklarını ifade eden Leblebici “Biz şehri Topkapı’dan girerek fethettik. Şimdi bize kendi yarattığımız inovasyona dayalı ürün ve hizmetleri yurt dışına açabileceğimiz yeni kapılar lazım. TEB olarak, bu yeni kapıları açmaya çalışıyoruz. 2015 yılında TİM ile birlikte bu kapıları Anadolu’da da açmamız lazım dedik. Şu an Türkiye’de 9, Silikon Vadisi’nde de 1 adet olmak üzere toplam 10 TİM-TEB Girişim Evi’ne ulaştık. Bu yıl Ankara’da açılacak TİM-TEB Girişim Evi ile birlikte sayıyı 10’a çıkaracağız” dedi.
167 GİRİŞİMCİYE 50.6 MİLYON TL DEVLET DESTEĞİ
TİM-TEB Girişim Evi’ne ilişkin rakamsal bilgiler veren Mehmet Büyükekşi “209 girişimcimiz, 205 milyon TL ciro elde etti. 167 girişimcimiz, 50.6 milyon TL devlet desteği aldı. 47 girişimcimiz, 63.7 milyon TL yatırım aldı. 233 girişimcimiz bin 568 kişiyi istihdam etti. Ve bu girişimcilerimiz 2016 yılında 10 milyon TL ihracata ulaştılar. Bu rakamlar bizleri mutlu ediyor ancak potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu ekosisteme daha fazla girişimci eklenmeli. Böylece daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat gerçekleştirebiliriz” dedi.
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