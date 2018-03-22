Nevis adasından bileTürkiye’den ev aldılar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayına ilişkin konut satışlarına göre ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5.4 azalışla 95 bin 953 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 247 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul›u, 9 bin 686 konut satışıyla Ankara, 5 bin 965 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan il ise 7 konutla Hakkari.

IRAKLILAR ZİRVEDE

Yabancılara yapılan konut satışları şubatta 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 32.4 artarak 1.758 oldu. İlk sırada 604 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 415 satışla Antalya, 134 satışla Bursa, 84 satışla Yalova ve 71 satışla Trabzon,70 satışla Ankara, 44 satışla Sakarya takip etti. Iraklılar her zaman olduğu gibi ilk sırada yer alırken şubat ayında 308 ev aldılar.Iraklıları 178 konutla Suudi Arabistanlılar, 128 konutla Ruslar ve 122 konutla İranlılar izledi.

Yabancıya konut satışında Karayipler’deki Saint Kitts ve Nevis Federasyonu sürprizi yaşandı. Şubat 2017’de Türkiye’den sadece 3 konut satın alan Saint Kitts ve Nevis Federasyonu vatandaşları Şubat 2018’de 29 konut satın aldı. Öte yandan Rusya’dan konut alanların sayısında da ciddi artış kaydedildi. 2017 Şubat ayında 77 konutu Rus vatandaşları alırken bu sayı Şubat 2018’de 128 olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ AZALDI

Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 27.8 azalarak 27 bin 916’ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.1 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 190 konut ve yüzde 18.6 payla ilk sırada yer aldı. İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde yüzde 3.3 azalarak 43 bin 713 oldu.

96 BİN BANDI ÖNEMLİ

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas “Şubatta 2017’nin aynı dönemine göre satış düşük kalsa da satışların 96 bin bandında seyretmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. İpotekli satışlarda 27 bin adetle yüzde 27,8 düşüş yaşandığını görüyoruz. Vatandaşın daha rahat konut alabilmesi için faizlerin aşağıya çekilmesi lazım. Bankalar bu konuda elini taşın altına koymalılar” dedi.