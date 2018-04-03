Nükleer çağa ilk adım

Türkiye’nin nükleer enerjideki 60 yıllık rüyası gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, 60 yıldır Türkiye gündeminde olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) temelini bugün atıyor. Santral 2023 yılında hizmete girecek. Nükleer enerji Türkiye gündemine ilk olarak ABD ile 1955 yılında imzalanan ‘Sulh İçin Atom’ anlaşması ile girmişti. Bu süreç, 1976 yılında Akkuyu Sahası’nın nükleer güç santrali yeri olarak uygun görülüp lisanslanması ile devam etmişti. Akkuyu bölgesinde bir nükleer güç santrali yapılması için birçok kez girişimde bulunulmasına rağmen her seferinde süreç akamete uğradı. AK Parti hükümetinin Rusya ile kararlılıkla yürüttüğü görüşmeler 2010 tarihinde iki ülke arasında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (Akkuyu NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlandı ve süreç başladı. İkinci santral ise Sinop’ta Japonlar tarafından yapılacak. Planlara göre Akkuyu devreye girdiğinde Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 10’unu üretecek. Bir başka ifadeyle İstanbul’un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

DÖNÜM NOKTASI

Akkuyu, sadece enerji açısından değil bir çok konuda Türkiye için dönüm noktası olacak. 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS devreye girdiğinde 2 bin 764 kişiye sabit istihdam sağlayacak. Yatırım yalnızca alternatif enerji kaynağı oluşturulması adına değil, yeni sanayi kolları ve nükleer teknoloji adına da önem taşıyor. Bir nükleer santralin yapımında 515 bin parça kullanılıyor. Akkuyu’nun inşasında, maksimum düzeyde Türk mühendis istihdam edilecek, yerli ekipman kullanılacak ve böylece yeni sanayi kolları da oluşacak. Bu modelle Türkiye, kendi enerji sektörünün hem çeşitlendirmesini hem de büyümesini karşılayacak bir yapıya girecek.

EKONOMİYE KATKI

Projede yer alacak Türk şirketlerinin ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer getirmesi beklenirken, savunma sanayiinden sağlık sektörüne uzanan geniş bir alanda yeni teklojiler geliştirilmesinin de yolu açılacak. Böylece Türkiye birçok alanda teknolojik üstünlük sağlayacak. Uzmanlar bu konuda bir de örnek veriyor: “Nükleer takatli denizaltılar yakıt ikmali yapmaksızın dünya denizleri üstünde ve altında dolaşabilecek. Sürat avantajı nedeni ile denizaltılarımız su üstü gemilerine ve atacakları torpidolara yakalanamayacak, hızla yer değiştirerek istenilen yer ve zamanda kolaylıkla harekat icra edebilecek. Üstelik dizel denizaltılar gibi pillerini şarj etmek için satha çıkmak zorunda kalmayacağı için gizliliği muhafaza edilecek, düşmana yakalanmayacaktır. Çok daha büyük tonajlardaki gemiler, çok daha süratli ve çok daha ekonomik şekilde harekat icra edebilecektir.”