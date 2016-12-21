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Obama'dan petrol faaliyetlerine "süresiz" engel

Obama hükümeti, ABD'nin kutup bölgelerinde ve Atlantik okyanusu kıyılarında petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerinin 'süresiz' engellendiğini duyurdu.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin kutup bölgelerinde yer alan Chukchi ve Beaufort denizlerinin büyük bölümünün ve Atlantik kıyılarındaki 31 alanın petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine "süresiz kapalı" olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da Kanada'nın kutup bölgelerinde bulunan bölgelerin büyük kısmını petrol ve doğalgaz faaliyetlerine "süresiz kapalı" olarak belirlediği ifade edildi.

Kutup bölgelerinde çevreyi ve doğal hayatı korumak için ABD-Kanada arasında çeşitli iş birlikleri ve ortak projeler yapılacağı vurgulanan açıklamada, her iki ülkenin kutuplarda "ağır akaryakıt" kullanımının da kademeli azaltılacağını destekleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, çevreci politikalarıyla bilinen Barack Obama'nın bu kararında ABD'nin 1953'te yürürlüğe giren "Dış Kıta Sahanlığı Arazileri Yasası"nı kullandığına dikkati çekerek, ülkenin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararı geri çevirmesinin zor olduğuna dikkati çekti.

Seçim kampanyasında ABD'nin zengin petrol, doğalgaz ve kömür kaynaklarına işaret eden Trump'ın bu alanlardaki regülasyonları azaltarak ülkenin hidrokarbon üretimini artırması bekleniyor.

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