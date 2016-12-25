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KOSGEB ödemeleri ne zaman yapılacak?

KOSGEB'in Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelere (KOBİ) sağlayacağı 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'nin başvuruları 21 Aralık Çarşamba günü itibari ile sona ermişti. Faizsiz, 12 ayı ödemesiz, geri kalanın 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli krediye rekor sayıda başvuru yapıldı. Kredinin ödemeleri ise yarından itibaren başlıyor.

  • Mehmet Cihat AĞAÇ
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KOSGEB 50 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi başvurularına rekor sayıda talep oldu. Başvuruda bulunan adaylar KOSGEB kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bakan Faruk Özlü KOSGEB ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve  Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne başvurup programdan  yararlanma hakkını elde edenlere ödemelerin, 2016 yılı bitmeden yapılacağını  bildirdi. 
 
KOSGEB ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
 
Özlü, 50 bin liralık desteğe başvurup, programdan yararlanma hakkını  elde edenlere, ödemelerin 2016 yılı bitmeden yapılacağını ifade etti. Ödemelerin,  Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Finans Bank, Vakıfbank  ve Yapı Kredi Bankası ile Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yapılacağını bildiren  Özlü, şunları kaydetti:
 
"50 bin liralık Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak  kazananlara, ödemeleri belirtilen bankalar aracılığıyla 2016 bütçesinden  yapılacak. Yani KOBİ'lerimiz yıl bitmeden 50 bin liralık desteklerini  alabilecekler. Destek programına başvuramayan ya da başvurup yararlanma hakkını  elde edemeyenler de üzülmesin, 2017 yılı bütçesinden KOBİ'lerimize yönelik benzer  bir uygulama yapılacak."

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