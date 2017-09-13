White: Durum 2007'den daha tehlikeli

Uluslararası ödemeler bankası eski baş ekonomisti ve OECD’nin Ekonomi ve Kalkınma İnceleme Komitesi Başkanı William White, bir TV kanalına verdiği demeçte bir birinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Piyasalardaki son durumun dünyayı kasıp kavuran büyük finansal krizin yaşandığı 2008 yılına çok benzediğini belirten White, “OECD olarak bugünkü durumu 2007 yılından daha tehlikeli görüyoruz” dedi.

Uzmanpara'da geçen habere göre White, yüksek getirisi olan varlıklarda fiyatların çok yüksek olduğunu, konut fiyatlarının çok ciddi derecede yükseldiğini, borsaların yükselmeye devam ettiğini belirterek tüm bunların endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

White açıklamalarında ayrıca şu tehlikelere dikkat çekti:

- Hindistan’ın borç problemi oldukça uzun sürdü ve hükümetin tahvil ihraçlarında önemli sorunlar yaşanıyor. Hükümetin sahip olduğu bankalarda da durum kötü.

- Çin’in borç durumu Hindistan’dan farklı değil. Ayrıca burada kredi ve borç büyümesi çok daha hızlı ilerliyor.

- Endişe verici olan sadece Çin’in borç seviyesi değil. Bu borçların bazılarının geri ödemesi yapılamayabilir.

- Yaşanan likidite sorununu merkez bankaları çözemez. Eğer çok fazla borç varsa bunu ancak hükümetler çözebilir.

- Dünyanın daha fazla mali genişlemeye ve yapısal reformlara ihtiyacı var. Ayrıca bazı finansal kurumların yapısı yeniden düzenlenmeli.

- Birçok ülkede paralar istihdam yerine sermayeye gidiyor. Bu konuya odaklanmalıyız.

- Merkez bankalarının sıkılaştırmaya geçmesi kaçınılmaz ancak bunu yaparken dikkatli olunmalı.