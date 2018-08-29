Ofis kiralama ücreti Türk Lirası’na döndü

Kısa süre önce 300 çalışma istasyonu ile Regus’un en büyük çalışma alanı olan Regus Maslak Orjin’i hizmete açan Regus açıklamasında, kira sözleşmelerinde döviz yerine Türk Lirası’nı baz alarak, kurlarda yaşanabilecek yükselişe karşı kiralayanları korumanın amaçlandığının altı çizildi. Alınan bu karar ile herhangi bir kur sabitlemesi yerine Türk Lirası bazlı fiyat politikasının benimsendiği açıklandı. Regus, günlük, haftalık veya yıllık kiralık ofis seçenekleri, yüksek hızlı internet, ofis mobilyaları ve ek hizmetler dahil tam donanımlı ofisleri ile her ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor.