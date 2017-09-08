Okul servisi ücretleri belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 7 Eylül'deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi.
İstanbul'da, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere yüzde 12,7 oranında zam yapıldı.
Geçen yıl aylık 175 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 190 liraya çıkarıldı. Aylık 190 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret bu yıl 210 liraya, 3-5 kilometreler 205 liradan 230 liraya, 5-7 kilometreler 210 liradan 235 liraya, 7-9 kilometreler 220 liradan 250 liraya, 9-11 kilometreler 260 liradan 295 liraya, 11-13 kilometreler 300 liradan 340 liraya, 13-15 kilometreler 320 liradan 360 liraya, 15-17 kilometreler 340 liradan 385 liraya, 17-19 kilometreler 365 liradan 410 liraya, 19-21 kilometreler 385 liradan 435 liraya, 21-23 kilometreler 405 liradan 455 liraya, 23-25 kilometreler 420 liradan 475 liraya yükseltildi.
İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 3,61 lira olan ücret, bu yıl 4,07 lira olarak uygulanacak.
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