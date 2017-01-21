Operatörlerin telefon satışı rekor kırdı
Cep telefonuna taksit yasağı, GSM operatörlerinin kontratlı cihaz satışlarına ilgiyi artırdı.
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğine (MOBİSAD) göre 2015’te GSM operatörlerinin telefon satışı 4.3 milyonu bulurken, bu rakam 2016’da 6 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), tasarrufları artırmak amacıyla 1 Şubat 2014’te cep telefonu satışında kredi kartına taksitli satışı yasaklamıştı. Uygulamanın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçerken bu durum tüketicilerin telefon aldığı kanallardaki tercihlerini de değiştirdi.
UYGULAMA DEĞİŞMEZSE...
MOBİSAD Başkanı Sinan Ekşi, cep telefonlarına getirilen taksit yasağının etkisiyle yasal yollardan cep telefonu almak isteyen tüketicilerin çoğunluğunun GSM operatörlerinden kontrat dahilinde alım yapmayı tercih ettiğini söyledi. GSM operatörlerinin kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarının 2014’te 3 milyon 400 bin olduğunu belirten Ekşi, 2015’te ise 4 milyon 300 bin, 2016’da ise 6 milyon adedin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Ekşi, uygulamada değişiklik olmazsa bu yıl bu rakamın 6.5-7 milyon civarında olmasını tahmin ettiklerini söyledi.
Kaçak ve yolcu beraberinde dört milyon telefon geldi
MOBİSAD Başkanı Ekşi, 2015’te kayıtlı kanal satış adetleri 14.5 milyon iken, kaçak ve yolcu beraberinde gelen telefonların 2.5 milyon adedi bulduğunu anımsattı. Kayıtlı kanal satış adetlerinin 2016’da 12 milyona gerilediğini belirten Ekşi, buna karşılık kaçak ve yolcu beraberinde getirilen telefonun 4 milyona ulaştığını söyledi. Ekşi, Kayıtlı satılan telefon cirosunun 16.7 milyar lira olduğuna dikkati çekerek “Kayıt dışı ve yolcu beraberindeki cihazları da dahil edersek, ciro 25 milyar liraya çıkıyor” dedi.
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