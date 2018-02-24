Ortadoğu, Kanal İstanbul’a akıyor

Türkiye’nin en büyük mega projesi Kanal İstanbul’un resmi güzergahının 15 Ocak’ta açıklanmasının ardından 45 kilometrelik Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru üzerindeki gayrimenkul piyasası da hareketlendi. Küçükçekmece’de Kanal İstanbul’un giriş bölümünde yer alan konut projelerindeki satış yükselirken, projenin büyük bölümünün geçeceği ve imara kapalı Sazlıdere-Durusu koridoru üzerinde ise henüz imar faaliyetleri başlamamışken, yabancı yatırımcının gözü arsa yatırımında. Bölgede 1.000 konut ve 100’den fazla ticari alan inşa eden, ayrıca 86 bin metrekare arsa stoku bulunan Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Hasanoğlu, özellikle Ortadoğu’lu yatırımcılardan yoğun şekilde ortaklık teklifleri aldıklarını söyledi.

3. HAVALİMANI ETKİLEDİ

Kanal İstanbul’un Katar’da düzenlenen EXPO Fuarı’nın da gözdesi olduğunu ifade eden Hasanoğlu, “Başta Suudi Arabistan olmak üzere Dubai, Katar ve Kuveytli yatırımcılar ile hemen her gün görüşmelerimiz oluyor. Bizim Ispartakule bölgesinde uzun süredir konut inşaatlarımız sürüyor. Kârlı yatırım peşindeki yabancı yatırımcı yine 3. Havalimanı’nın da faaliyete başlamasıyla beraber bölgenin değerleneceğini hesaplayarak, her gün milyonlarca dolarlık ortaklık tekliflerini getiriyor” dedi.