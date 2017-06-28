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Ovit Tüneli 2018’e kalmadan açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye’nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak koridorlardan biri olan Ovit Tüneli’ni 2018’e kalmadan yıl sonunda hizmete açacaklarını söyledi.

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Türkiye’nin kuzeyiyle güneyinin 18 ulaşım koridoruyla birbirine bağlanacağını dile getiren Arslan, bu hatlardan son üçünün Karadeniz’i Doğu Anadolu ve Akdeniz ile buluşturacağını söyledi. Arslan, Rize’nin İkizdere ilçesi yakınlarındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda yapımı sürdürülen Ovit Tüneli’nin stratejik önemine işaret etti. Dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak Ovit’in 14 bin 200 metrelik güzergahı ve devamında Kop Tüneli ile Erzincan’a ulaşımı kolaylaştıracağını anlatan Arslan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayacak tünellerden birinin de Zigana olduğunu belirtti.

KOP VE SAHARA TÜNELİ

Arslan, şunları kaydetti: “Zigana Tüneli de Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Erzincan ve Bayburt’a, oradan da Erzurum’a bağlayacak. Bu tünelin devamındaki Kop Tüneli ile ikinci güzergahı ve koridoru tamamlamış olacağız.” Karadeniz’i Doğu Anadolu ve Akdeniz ile buluşturacak 3. koridordaki Sahara Tüneli’nin önemine dikkati çeken Arslan, “Sahara’da çalışmaların tamamlanmasıyla ana koridorlar birleşmiş olacak” dedi. Arslan, Doğubayazıt ile Van arasındaki Tendürek Tüneli ile ilgili proje çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

 

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