Oyuncakta Ortadoğu’nun merkeziyiz

15 yıldır OYDER tarafından desteklenen İstanbul Oyuncak Fuarı bu yıl ilk kez TÜYAP işbirliği ile yarın başlayıp 25 Mart’a kadar sürecek. İstanbul Oyuncak Fuarı 2018’in, TÜYAP ile hedefleri de yükseldi. OYDER Başkanı Yakup Kireçci, hem katılımcı hem iş hacmi olarak şimdiye kadar ki en büyük fuarlarını gerçekleştireceklerini belirterek, “TÜYAP’ın desteği ile Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’nın içinde bulunduğu bölgenin en büyük fuarı olacağız. Avrupa’da da ikinciliğe yükseleceğiz. Türkiye oyuncak sektöründe Ortadoğu’nun merkezi olacak” dedi. 50’ye yakın ülkeden misafir beklediklerini söyleyen Kireçci, fuarda 100 binlerce dolarlık iş bağlantılarının yapılacağını kaydetti.

ROBOTLAR ŞOV YAPACAK

İhtisas fuarı olarak öne çıkan fuarda oyuncak robotların şovlarının izleneceğini, fuara teknolojinin damga vuracağını anlatan Kireçci, şunları kaydetti: “Teknoloji önümüzdeki 50 yılın ana mesleği olacak. Şu anda 2 yaşındaki çocukların elinde tabletler var. Her türlü aplikasyonu kullanabilen yeni bir jenerasyon var karşımızda. Robotik kodlama, teknoloji dersleri tüm okullarda veriliyor, artık müfredata girdi. Bu yüzden teknolojik oyuncaklar da çok önemli. Düzenleyeceğimiz oyuncak fuarında son teknoloji helikopterler, dronelar, uzaktan kumandalı arabalar, uçaklar, robotlar olacak. Fayda merkezli, yenilikçi ve yaratıcı ürünlerimiz bulunacak. Bu oyuncakların ses getireceğine ve ilgi çekeceğine eminiz.”