Paraya yeni imza

Merkez Bankası’ndaki değişim devam ediyor. Sekiz ay önce Erdem Başçı’nın yerine atanan Murat Çetinkaya yeni yılda tedavüle girecek yeni banknotlara imza atmaya hazırlanıyor. 2017 yılında basılması planlanan E9 Emisyon Grubu III. Tertip banknotlarda Başkan olarak Çetinkaya’nın imzası bulunacak. Başçı döneminde görev yapan tüm Başkan Yardımcıları kurumdan ayrıldığı veya görev değişikliği olduğu için onların yerine 4 yeni başkan yardımcısının imzası banknotlarda yer alacak. Merkez Bankası’ndan alınan bilgilere göre yeni tertip için eksik olan başkan yardımcılığı koltuğunun dolması bekleniyor. Erdem Başçı döneminde Başkan Yardımcısı olan Çetinkaya’nın sadece II. Tertip 20 TL’lik banknotların üzerinde imzası bulunuyor. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’lik banknotların yeni basılacak olanlarında Çetinkaya’nın yanı sıra Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Murat Uysal ve Erkan Kilimci’nin de imzaları yer almış olacak. En kıdemli 2 başkan yardımcısının iki tane imzası parada bulunuyor. Emisyon Grubu’nda ise yeni yılda herhangi bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor. Mevcut piyasadaki banknotlar yeni tertiple birlikte tedavülde bulunmaya devam edecek. Sadece yeni basılarak dolaşıma giren banknotlarda imzalar değişmiş olacak.

İLK EMİSYON 1927’DE

Dokuzuncu Emisyon (E9) Grubu banknotlar 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası olarak dolaşıma çıkarıldı. İlk Türkiye Cumhuriyeti banknotları olan Birinci Emisyon Grubu banknotlar 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma çıkarıldı.