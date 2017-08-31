Pazarda kurbanın yüzde 95'i bitti

Kurban Bayramı’nın Arife günü İstanbul Ümraniye ve Sultangazi’deki kurban pazarlarında yoğun hareketlilik yaşandı. Kurbanlıkların yüzde 95’i satılırken, kalan kurbanlıklar için ise sıkı pazarlıklar yapıldı. Kurban pazarlarında hayvanlarını önceden satın alan vatandaşların bugün kutlanacak bayramın birinci günü için hayvanları kesim alanlarına nakliye telaşı yaşanırken, fiyatların düşmesini bekleyen İstanbullular da pazarlara akın etti. Fakat satıcılar kurbanlık fiyatlarının geçen yılki fiyatlar olan küçükbaş için 500 ile 1.400, büyükbaş için ise 6 bin ile 14 bin TL olduğunu ifade ederek, indirim yapmaya yanaşmadı.Pek çok kurban satıcısı da bir süre önce tüm hayvanlarını sattığı için çadırlarına “Kurbanlıkların hepsi bitti” yazılarını astı.

HEMEN HEPSİ SATILDI

Ümraniye’deki pazara Yozgat’tan 30 büyükbaş kurbanlık getiren Satılmış Biçer adlı satıcı “29 kurbanlığı sattım. Kalan bir kurbanlığın da fiyatı 12 bin TL. Bu parayı pazarlıksız olarak verene, kurbanı satacağım. Herhangi bir indirim de yapmayacağım, çünkü fiyat çok makul” dedi. Sultangazi’deki pazara Edirne’den 28 büyükbaş hayvan getirip hepsini satan Ali Yamaner ise “Hayvanların hepsini sattık. Bu yıl uzun bir tatil vardı ama İstanbul’da kalanlar da kurban kesmek için en iyi hayvanı önceden satın aldılar” diye konuştu. Bir başka kurban satıcısı Yılmaz Okan ise “İki büyükbaş hayvanım kaldı. Hak ettiği fiyattan satılmazsa, Kars’a geri götürürüm” dedi.

KÜÇÜKBAŞA İLGİ YOĞUN

Kurban pazarlarında dolaşan vatandaşlar da kurbanlık hayvanın yanı sıra küçükbaş hayvanları da et ihtiyaçlarını karşılamak için ucuza almanın peşindeydi. Fiyatları 500 ile 1.400 TL arasında değişen koyun ve keçiler için Arife gününde pazar araştırması yapan vatandaşlar, satıcıların ellerindeki küçükbaş kurbanlıkların bayramın ikinci ve üçüncü günü daha ucuz fiyata satılacağını düşündükleri için o günlerde satın alacaklarını söylediler.

KESİM ALANLARI HAZIR