Piyasalar günü nasıl kapattı? (13.10.2017)

BIST 100 endeksi güne 166,55 puan ve yüzde 0,16 artarak 106.098,79 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 350,68 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 105.581,57 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 105.339,86 puanı, en yüksek 106.598,53 puanı gören endeks, günü yüzde 0,28 artışla 106.225,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi de yüzde 2,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 342,32 puan ve yüzde 0,26 artarak 130.321,70 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 181'i prim yaptı, 175'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.299,47 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.299,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,91 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 152 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6453 lira, satışta 3,6599 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6423 lira, satışta 3,6569 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,14'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 919 milyon 398 bin 455,19 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 622 milyon 840 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,74 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1838, sterlin/dolar paritesi 1,3296, dolar/yen paritesi de 111,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,98 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 250 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 152 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 152,20 liradan, bin 2 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 18 liradan, 138,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 142,50 liradan, 979 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 998 liradan, 489 liradan alınan Yarım Ziynet 499 liradan ve 245 liradan alınan Çeyrek Ziynet 250 liradan satıldı.