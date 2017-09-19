Piyasalar günü nasıl kapattı? (19.09.2017)

BIST 100 endeksi güne 23,98 puan ve yüzde 0,02 azalarak 106.510,62 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 254,57 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 106.280,03 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.620,42 puanı, en yüksek 106.733,24 puanı gören endeks, günü yüzde 1,52 azalışla 104.917,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 1,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.959,99 puan ve yüzde 1,50 azalarak 128.636,40 puandan kapandı. İşlem gören 503 hisse senedinin 50'si prim yaptı, 342'si geriledi. Türk Hava Yolları, Turkcell, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.308,48 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.308,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 146 bin 850 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4876 lira, satışta 3,5016 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4512 lira, satışta 3,4650 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,36'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,68'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 132 milyon 82 bin 839,88 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 322 milyon 540 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,81 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1977, sterlin/dolar paritesi 1,3519, dolar/yen paritesi de 111,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,30 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 242 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 147 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 147,20 liradan, 969 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 985 liradan, 134 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 138 liradan, 947 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 966 liradan, 473 liradan alınan Yarım Ziynet 483 liradan ve 237 liradan alınan Çeyrek Ziynet 242 liradan satıldı.