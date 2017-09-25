Piyasalar günü nasıl kapattı? (25.09.2017)

BIST 100 endeksi haftaya 446,09 puan ve yüzde 0,43 azalarak 103.676,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.740,31 puan ve yüzde 1,67 değer kaybederek 102.382,54 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.752,02 puanı, en yüksek 103.676,77 puanı gören endeks, günü yüzde 1,78 azalışla 102.270,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,15, sanayi endeksi yüzde 1,17, hizmetler endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 5,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.962,77 puan ve yüzde 1,54 azalarak 125.897,51 puandan kapandı. İşlem gören 503 hisse senedinin 38'i prim yaptı, 364'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve İpek Doğal Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.305,14 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.305,14 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5137 lira, satışta 3,5278 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4838 lira, satışta 3,4977 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,86'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 444 milyon 680 bin 545,13 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 673 milyon 265 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,78 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1872, sterlin/dolar paritesi 1,3501, dolar/yen paritesi de 111,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,16 dolardan işlem görüyor.

Muhabir : Bahar KaraYayınlayan : Yıldız Taşdelen Erli 18:20 25/09/17

Çeyrek altın 241 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 146,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146,60 liradan, 965 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 981 liradan, 133,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137,75 liradan, 943 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 962 liradan, 471 liradan alınan Yarım Ziynet 481 liradan ve 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.