Piyasalar günü nasıl kapattı? (8 Ocak)

BIST 100 endeksi, haftaya 876,39 puan ve yüzde 0,75 artarak 117.514,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 832,75 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 117.470,68 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 116.228,63 puanı, en yüksek 117.783,70 puanı gören endeks, günü yüzde 0,29 azalışla 116.304,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42 ve sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 649,96 puan ve yüzde 0,45 azalarak 142.322,51 puandan kapandı. İşlem gören 507 hisse senedinin 227'si prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve Koza Anadolu Metal, bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.318,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.318,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 158 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7428 lira, satışta 3,7578 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7430 lira, satışta 3,7580 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,91'den, bileşik getirisi de yüzde 13,33'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 15 milyon 641 bin 478,49 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 232 milyon 855 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1963, sterlin/dolar paritesi 1,3553, dolar/yen paritesi de 113,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,66 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 262 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 159,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 159,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 159,50 liradan, bin 50 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 67 liradan, 145,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 149,30 liradan, bin 26 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 46 liradan, 513 liradan alınan Yarım Ziynet 523 liradan ve 257 liradan alınan Çeyrek Ziynet 262 liradan satıldı.