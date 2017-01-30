Piyasalar oyunu bozdu

Tamamen ekonomik gerekçelerden uzak, siyasi bir kararla Türkiye’nin notunu düşüren sıfırcı hocalara piyasalardan ve yatırımcılardan tokat gibi karşılık geldi. Fitch’in Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına, Standard &Poor’s’un not görünümü negatife düşürmesinin ardından piyasalarda ilk işlem gününde Türk varlıkları hızla değer kazandı. Cuma akşamı Türkiye’nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşlarının hedeflerinde Cumhurbaşkanlığı sistemi ve referandum olması dikkat çekmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi kararla Türkiye’nin notunu düşürmesini dikkate almayan piyasalarda dolar, dün Merkez Bankası’nın da adımlarıyla hızla gerileyerek 3.78’in altını görürken, Borsa İstanbul da yüzde 2.88 değer kazanarak Nisan 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yabancılar başta olmak üzere yatırımcıların, TL’nin değer kaybedeceği yönündeki açtıkları pozisyonları da toplu olarak kapattıkları görüldü.

TL YÜZDE 2 DEĞERLENDİ

Kısa vade için TL’de en kötünün geride kalmış olabileceği beklentisi ve Merkez Bankası’nın swap ve 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarının da desteğiyle dolar, sert düşüşle 3.78’in altına gerilerken, TL bu yıl ilk kez gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar, Fitch kararı öncesi geçen hafta 3.91’i gördükten sonra cuma günü 3.87’de tamamlamıştı. TL, dün dolar karşısında yüzde 2’den fazla değer kazandı. Doların hızla gerilemesinde Merkez Bankası’nın hamleleri de etkili oldu. Bankacılar, swap olarak da tanımlanan Merkez Bankası’nın açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesine gelen talebin 900 milyon dolar ile sınırlı kalmasının doların düşüşünü hızlandırdığını söylediler.

EN KÖTÜ GERİDE KALDI

Ayrıca bankacılar, geçen temmuzdan bu yana TL’nin dolar karşısında değer kaybedeceği yönünde açılan pozisyonların da dün itibariyle ilk kez toplu olarak kapandığına dikkat çektiler. Bankacılar bu durumu “TL için şu aşamada yeni bir gelişme olmaz ise en kötü geride kaldı diyebiliriz” diye yorumlayarak, yeni pozisyonların TL’nin değer kaybı yönünde açılmayabileceğini söylediler.