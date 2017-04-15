Piyasalara üç ayda 200 milyarlık destek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son 3 ayda piyasaya verilen paranın 200 milyar lirayı geçtiğini belirterek bu paranın herkese iş-aş olarak döneceğini söyledi. Ağbal, Bayburt merkeze bağlı Veli Şaban Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kasap ziyareti sırasında et ve kıyma fiyatlarını soran Bakan Ağbal, esnafın piyasada durgunluk olduğunu belirtmesi üzerine “İşte bunun için diyoruz ki 16 Nisan’dan sonra her şey rahatlayacak merak etmeyin” diye konuştu. Ağbal, son 3 ayda piyasaya verdikleri paranın 200 milyar lirayı geçtiğini ifade ederek “Bunlar yeni yeni piyasaya çıkmaya başladı. Piyasada herkese iş, aş olarak dönecek. 114 milyar lira işletmelere Kredi Garanti Fonu üzerinden kredi açtık” değerlendirmesinde bulundu.

PRİMLERİ ERTELEDİK

Yaklaşık 5 milyar lira KOSGEB üzerinden destek verdiklerini de anımsatan Naci Ağbal, şöyle devam etti: “Vatandaşa, ‘şu anda ödeme primini, daha sora ödeyeceksin’ dediğimiz prim tutarı 14 milyar lira. Vatandaş ocak, şubat, mart ve nisanda 4 ay boyunca yeniden yapılandırma taksitleri ödeyecekti. ‘Durun, mayıstan sonra ödeyin’ dedik. Oradan da en az 10 milyar lira almadık. Yine bakanlıklar olarak çok farklı yerlerden piyasaya para verdik. Bütün tarımsal destekleme ödemelerini zamanında yaptık, çiftçinin cebine para girdi. Esnafın, sanayicinin cebine para girdi. Bütün bunlar önümüzdeki aylarda daha fazla piyasaya girecek.”

Ağbal, Cazibe Merkezleri Programı’na Bayburt’u dahil etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek “Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, 4 vilayet bu kapsama girdi, çünkü siz bunu istiyorsunuz. Şimdi bunu takip edeceğiz” dedi.