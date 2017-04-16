Piyasaları sevindirecek sonuç

Yabancı dev yatırım bankalarının referandum sonrasına yönelik raporlarında da bahsettikleri gibi Türk varlıklarına ilgi artacak. Referandum sonucunu bekleyen büyük yatırımcıların piyasaya girmesiyle Türk Lirası’nda hızlı bir değerlenme beklenirken, faizlerde de düşüş yaşanacak. Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics’in Kıdemli Ekonomisti Nafez Zouk, piyasalarda referanduma ilişkin ‘evet’ beklentisinin hakim olduğunu, bu sonucun çıkması halinde Türk varlıklarının ralli yapabileceğini söylemişti. İsviçre’nin uluslararası bankası UBS de referandumdan ‘evet’ çıkması durumunda TL’nin yüzde 2-3 değer kazanabileceğini açıklamıştı. Bluebay Varlık Yönetimi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise yaptığı açıklamada, piyasalarda dengelenme ve istikrar beklentisinin hakim olduğunu belirterek “Eğer referandumdan çıkan sonuç ‘evet’ olursa TL’nin güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda merkez Bankası da sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings Türkiye Kıdemli Müdürü Paul Gamble ise referandumdan ‘evet’ sonucu çıkması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye en yüksek önceliği vereceğine inandığını söylemişti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Bu arada referandum sonuçlarının çıkmasıyla birlikte piyasaların gözü kulağı yine Merkez Bankası’nda olacak. Merkez Bankası’nın Olağan Genel Kurulu 24 Nisan’da toplanacak, faiz kararının ele alınacağı Para Politikası Kurulu toplantısı ise 26 Nisan’da gerçekleştirilecek.