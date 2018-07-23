Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için bulunduğu Arjantin’de ekonomide yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Zirve öncesi uçakta gazetecilere açıklamada bulunan Albayrak 5 ay içerisinde Hazine’nin borçlanma limitleri içerisinde elini güçlü kılacak çok önemli adımlar atacaklarını kaydeden “Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz” dedi. Albayrak, eylülü bulmadan bürokrasi, reel sektör ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan güçlü ve gerçekçi, dünyadaki gelişmelere yanıt verebilecek bir Orta Vadeli Planı (OVP) ortaya koyacaklarını duyurdu. Albayrak, “OVP netleştikten sonra yapacaklarımıza ilişkin paketi Meclis’ten çıkarmaya çalışacağız” dedi.

Finansal İstikrar Komitesi’ni topladıklarını dile getiren Albayrak, “Çok farklı bir yapıyla ismini de değiştirerek çok daha sık ve periyodik olarak benim başkanlığımda toplanacak. Tüm paydaşların eşgüdüm içinde katkısını sağlayacağız. Bu toplantıları haftalık yapacağız” diye konuştu. “Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularla ilgili piyasanın gerisinde olmayacağız” diyen Albayrak, “Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız” açıklamasını yaptı. Albayrak şunları söyledi: “Fiyat istikrarı ve büyüme birbirinin alternatifi değil. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, ayakları yere basan program hazırlanacak. Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak.”

BDDK, SPK, Hazine ve Maliye başta olmak üzere, ekonominin sac ayaklarına yönelik somut gelişmeler yaşanacağını belirten Albayrak “Koordinasyon ve etkinliğin sağlanmasına yönelik adımlar atılacak. Kararname ve yasal düzenlemeler ile bu süreci tamamlayıp, 3 aylık bir süreçte yeni fotoğrafı ortaya koyacağız” dedi.

HERKESİ DİNLEYECEĞİZ

Albayrak “Tüm paydaşları dinleme süreci başlatacağız. Akademik camiayı, ekonomi yazarlarını, medyadaki isimleri periyodik toplantılarla dinleyeceğiz. Çünkü ben hep şuna inanıyorum: Akıllı olan aklını, daha akıllı olan başkalarının da aklını kullanır. Herkesin aklını kullanmak lazım, herkesin aklına ihtiyacımız var. Gökyüzünde yeni bir yıldız keşfetmiyoruz. Artık bu yüzyılın yeni kodlarıyla, stratejik adımlarla Türkiye’nin altyapısını buna adapte etmemiz lazım. Bütün bunlarla yeni dönemin altyapısını oluşturduktan sonra çok boyutlu bir ekonomik diplomasi başlatacağız” diye konuştu.