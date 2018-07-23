Piyasalarla kavga etmeyeceğiz
Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak “Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz” dedi. Albayrak, güçlü ve gerçekçi bir Orta Vadeli Plan’ın hazırlanacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için bulunduğu Arjantin’de ekonomide yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Zirve öncesi uçakta gazetecilere açıklamada bulunan Albayrak 5 ay içerisinde Hazine’nin borçlanma limitleri içerisinde elini güçlü kılacak çok önemli adımlar atacaklarını kaydeden “Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz” dedi. Albayrak, eylülü bulmadan bürokrasi, reel sektör ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan güçlü ve gerçekçi, dünyadaki gelişmelere yanıt verebilecek bir Orta Vadeli Planı (OVP) ortaya koyacaklarını duyurdu. Albayrak, “OVP netleştikten sonra yapacaklarımıza ilişkin paketi Meclis’ten çıkarmaya çalışacağız” dedi.
Finansal İstikrar Komitesi’ni topladıklarını dile getiren Albayrak, “Çok farklı bir yapıyla ismini de değiştirerek çok daha sık ve periyodik olarak benim başkanlığımda toplanacak. Tüm paydaşların eşgüdüm içinde katkısını sağlayacağız. Bu toplantıları haftalık yapacağız” diye konuştu. “Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularla ilgili piyasanın gerisinde olmayacağız” diyen Albayrak, “Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız” açıklamasını yaptı. Albayrak şunları söyledi: “Fiyat istikrarı ve büyüme birbirinin alternatifi değil. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, ayakları yere basan program hazırlanacak. Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak.”
BDDK, SPK, Hazine ve Maliye başta olmak üzere, ekonominin sac ayaklarına yönelik somut gelişmeler yaşanacağını belirten Albayrak “Koordinasyon ve etkinliğin sağlanmasına yönelik adımlar atılacak. Kararname ve yasal düzenlemeler ile bu süreci tamamlayıp, 3 aylık bir süreçte yeni fotoğrafı ortaya koyacağız” dedi.
HERKESİ DİNLEYECEĞİZ
Albayrak “Tüm paydaşları dinleme süreci başlatacağız. Akademik camiayı, ekonomi yazarlarını, medyadaki isimleri periyodik toplantılarla dinleyeceğiz. Çünkü ben hep şuna inanıyorum: Akıllı olan aklını, daha akıllı olan başkalarının da aklını kullanır. Herkesin aklını kullanmak lazım, herkesin aklına ihtiyacımız var. Gökyüzünde yeni bir yıldız keşfetmiyoruz. Artık bu yüzyılın yeni kodlarıyla, stratejik adımlarla Türkiye’nin altyapısını buna adapte etmemiz lazım. Bütün bunlarla yeni dönemin altyapısını oluşturduktan sonra çok boyutlu bir ekonomik diplomasi başlatacağız” diye konuştu.
Dolaylı vergi yükü dengelenecek
Bakan Albayrak yeni dönemi anlatırken şunları söyledi: “Bu dönemde bütçe disiplininden taviz yok. Hem vergi ayağında,hem gelir ayağında yeni dönemde performansa dayalı bir dönüşüm olacak. Dolaylı vergi yükünün artık biraz daha dengelendiği, vergi tabanının genişletildiği, reel ekonomi çerçevesi içerisindeki sürecin oluşturulduğu, performans ve denetim mekanizmalarının tesis edildiği bir süreci göreceksiniz. KDV konusu başta olmak üzere farklı konularda çalışmalar başladı.”
Albayrak’tan yoğun ekonomi trafiği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia, Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Dong Yeon Kim, AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Albayrak Mnuchin ile görüşmesi sonrası attığı twitte “Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğimiz ve stratejik ortaklığımız kapsamında birçok önemli meseleyi detaylı olarak ele aldık” dedi.
Daha güçlü ve aktif Türkiye
Bakan Albayrak yoğun ekonomi diplomasisi yürüttüğü G20 Zirvesi’nin ilk gününün ardından gerçekleştirdiği temasları da değerlendirdi. Türkiye’nin önünde 24 Haziran sonrasında 5 yıllık güçlü bir etki döneminin bulunduğunu belirten Albayrak katılımcı ülkelerin bakanlarına yeni dönemin Türkiye’sini “Daha güçlü, daha dinamik, daha aktif, daha paylaşımcı Türkiye” sözleriyle anlattı. G20 toplantısının çok verimli geçtiğini belirten Albayrak toplantının, küresel ekonominin artan korumacılıkla zorlu bir sınamadan geçtiği ve ticaret dengelerinin baştan yazıldığı bir döneme geldiğine işaret etti.
TARİHİ BİR ZİRVE
Albayrak, “Hakikaten küresel ticaretin çok zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde ve Türkiye açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olması itibarıyla yoğun bir ekonomi diplomasisini de içeren tarihi ve kritik bir zirve oldu bizim için” diye konuştu. Türkiye’nin önünde 24 Haziran sonrasında 5 yıllık güçlü bir etki döneminin bulunduğunu kaydeden Albayrak “Çok daha güçlü bir dönem olacak” dedi.
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