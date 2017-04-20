Pusudaki provokatörlere piyasalardan sert cevap

Referandumdan ‘evet’ çıkmasının ardından tıpkı Gezi olayları öncesi gibi harekete geçen ihanet şebekelerine en güzel cevap piyasalardan geldi. ‘Evet’ kararının etkisiyle dolar 3.63 liranın altına geriledi. Dolar 3.6270 seviyesine inerken, Borsa İstanbul ise günü yüzde 1.36 artışla 92 bin 39 puandan kapattı. Böylece son 4 yılın rekoru kırıldı. Borsa İstanbul bu yılki en yüksek değere mart başında ulaşmıştı. 6 Mart’ta 90 bin puanlık psikolojik sınırı aşarak 91 bin 44 puanı gören Borsa İstanbul, dün ulaştığı yeni rekorla birlikte yılbaşından bu yana yüzde 6.7 değer kazanmış oldu. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin hemen ertesinde 70 bin puan seviyesine düşen Borsa İstanbul’un o tarihten bu yanaki değer artışı ise yüzde 31’i geçti.

TARİHİ REKOR ZOR DEĞİL

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi öncesindeki günü 82 bin 623 puandan tamamlayan Borsa İstanbul’un, darbe girişimden sonraki ilk işlem gününde kaybı yüzde 7.08 olmuştu. Borsa 22 Mayıs 2013’te ise 93 bin 178 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Uzmanlar, Gezi Parkı işgali öncesi olan 23 Mayıs 2013’ten bu yana en yüksek seviyeyi gören borsanın 22 Mayıs 2013’teki rekoru kırmasının da zor olmayacağı görüşünde. Uzmanlar borsanın değerlenen TL’den de destek bulduğunu da belirtiyor. Uzmanlar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemlerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğine dikkati çekiyor. Uzmanlar doların, tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yüzde 0.2 ile yüzde 0.9 arasında değer kaybettiğini, ancak TL’nin daha güçlü bir performans gösterdiğini de dile getirerek yabancı yatırım bankalarının ‘TL’nin daha da güçlenebileceği’ yorumlarının dolara baskıyı artırdığını kaydettiler.

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