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İşte raftaki yüksek fiyatı bitirecek plan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen Gümrük Bakanlığı, üretici örgütlerinin altyapılarını güçlendirecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarlada 1 TL olan domatesin markette 7-8 TL'ye satılmasının önüne geçin" talimatının ardından harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üç aşamalı plan hazırladı. Buna göre, üretici örgütlerinin depolama, lojistik, pazarlama altyapıları güçlendirilecek. Teşvikler verilecek, işlemlerde KDV ve stopaj muafiyeti sağlanacak. Hazırlanan plana Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşüldükten sonra son şekli verilecek.
 
KDV VE STOPAJ MUAFİYETİ
 
Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, pilot iller olarak seçilen Mersin ve Antalya'da faaliyet gösteren üretici örgütlerinin personel ve yöneticilerine, lojistik altyapılarını geliştirmeye yönelik kullanabilecekleri teşvik ve destek uygulamaları hakkında bilgi verileceğini kaydetti. Sabah'ın haberine göre, üretici örgütlerine alım ve satım işlemlerinde KDV ve stopaj muafiyeti sağlayacaklarını söyleyen Tüfenkci, "Pazarlama, üretimden tüketime uzanan bir zincirdir. Bu zincirin en zayıf halkası üreticilerimiz ve üretici örgütlerimizdir. Yüksek girdi maliyetlerine katlanarak üretimlerini yapan üreticilerimiz satışa sundukları malın fiyatının belirlenmesinde söz sahibi olamamaktadır. Piyasanın işleyişi tamamen organize olmuş toptancı ve perakendeci sektörün faaliyetlerine ve kararlarına bağlıdır" dedi.
 
PAZARA DA TEŞVİK VERİLECEK
 
Bu teşviklerin sadece üretici örgütlerine değil pazarda yer alan diğer şirketlere de verileceğini söyleyen Tüfenkci, "Amaç dikim aşamasında üreticinin elinden ürününü alan veya vermiş olduğu avanslarla çiftçinin ürününü ucuza alıp piyasaya pahalı satan adeta karaborsacılık ve fırsatçılık yapanlarla mücadele etmek" diye konuştu.
 
ÖRGÜTLER PAZARLAMA AŞAMASINDA YOK
 
Üretici örgütlerinin ürünün pazarlama aşamasında üreticileri yalnız bıraktıklarını kaydeden Tüfenkci, "Üretici örgütlerinin AB genelindeki pazar payları yüzde 47 iken ülkemizde bu oran binde 4'dür. 482 adet üretici örgütü belgesi verilmiş olan kooperatif ve birliğimizin sadece 54 tanesi işlem yapmaktadır. Tarım ürünleri piyasasındaki en önemli rakibimiz İspanya'da üretici örgütlerinin pazar payı yüzde 50'lerdedir. Üretici örgütlerinin en etkin olduğu ülke ise yüzde 95 pazar payı ile Hollanda'dır" dedi. Tüfenkci, üretici örgütlerinin tasnifleme ve ambalajlama üniteleri ile nakil vasıtaları yatırımlarını da teşvik edeceklerini söyledi.

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