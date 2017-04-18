Referandum sonrası ekonomi şahlanacak

Türkiye'de büyük değişimin kapısı referandum ile aralandı. Halk oylaması ile vatandaş, ekonomik atılıma da 'Evet' dedi. İş dünyası temsilcileri, 'Şimdi çalışma zamanı' görüşünde birleşti.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: 16 Nisan'ın 3 sonucu var; istikrar, güven ve umut. Koalisyon iktidarlarının sebep olduğu ekonomik ve siyasi krizlerin tarihe karışması istikrar demektir. Ekonomi yönetiminin doğrudan Cumhurbaşkanı'nın atadığı bakana bağlanmasının adı güvendir. Bürokratik zincirin kısalması ekonomide çok başlılığı sona erdirecek ki bu umut demektir. 80 milyon el ele, kol kola daha hızlı koşacağız.

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan: Milletin iradesi 'İstikrar' dedi, Türkiye yeni bir döneme girdi. 'Evet' kararıyla hantal devlet yapısından kurtulmaya yönelik büyük bir adım atıldı.

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi: Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin kazançlı çıkacağına inanıyorum. Daha çok üretim, daha çok ihracat için Türkiye, güçlü dinamiklere sahip. Özellikle ekonomi yönetiminden, alacağı kararlarla bu dinamikleri harekete geçirip, iş dünyasının önünü açacak adımları atmasını bekliyoruz.

Kibar Holding Başkanı Ali Kibar: Türkiye'nin her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak, Türkiye'nin gücünü artıracak çalışmaların devamlılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyarız.

DAP Yapı Başkanı Ziya Yılmaz: Referandum sonuçları ekonomide istikrarın garantisi olacak. Yapısal reformların önü açılacak. Finans sektörü güçlenecek. Mega projeler hızlanacak. Yatırımların önü açılacak. Bürokratik tıkanıklık aşılacak. Gayrimenkul sektörü de canlılığını artırarak sürdürecektir.

CNR Holding Başkanı Ceyda Eren: 'Evet' ile ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir iyileşme sağlanacak. Başkanlık sistemi, kalıcı siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte, tüm bu ihtiyaçları karşılayacak, parlamenter rejimden çok daha etkin ve uzun vadeli bir perspektif sunacak.

BMD Başkanı Sinan Öncel: Türk markalarının yeni dönemde de yurt dışı büyüme hamlesinin süreceğini öngörüyoruz.

TGSD Başkanı Şeref Fayat: Artık tartışmaya son verip bir an önce ekonomiye odaklanmalıyız.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Artık milletin iradesi tecelli etmiştir. Bundan sonra tartışmalar bir tarafa bırakılmalı, ekonomiye, işe, aşa odaklanılmalıdır.

'ÇARKLAR HIZLANACAK'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Önemli bir belirsizlik geride bırakıldı. Yeni sistemle güçlenen ve hızlanacak olan yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün olacaktır. Devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir.

CANİKLİ: İSTİKRAR GARANTİ ALTINDA

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ekonominin gelişmesi için uygun bir altyapının oluştuğunu belirterek, orta ve uzun vadede siyasi istikrarın garanti altına alındığını söyledi. Referandum sonrası piyasaların hızlı şekilde normalleştiğini belirten Canikli, kısa vadede olumlu yansımaların süreceğini kaydetti.

'GELİRLERİMİZ ARTACAK'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandum sonrası yeni dönemde fiyat istikrarının hükümetin önceliklerinden olduğunu belirterek, "Güçlü büyüme, ülkenin kalkınması, vatandaşın reel gelirinin artması için bu önemli" diye konuştu. Şimşek, Türkiye'nin ekonomide artması gereken adımlar için 5-6 eksen bulunduğunu ifade etti.

ERTEM: HERKESE ÖRNEK OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, yeni sistemle piyasalara canlılık geleceğini belirterek, "Bireylerin ekonomik durumunda ciddi bir iyileşme olacak. Bu yıl başlayan toparlanma hız kazanacak" dedi. Ertem, yeni finansal mimarinin birçok ülkeye örnek olacağını belirtti.. (Takvim)