Referandum sonucuyla THY uçuşa geçiyor
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, referandum sonucunun THY’yi olumlu etkileyeceğini belirterek “Referandum sonrası take off yapacağız demiştik. Evet çıkması hem ülkemiz, hem şirketimiz, hem vatandaşlarımız için hayırlı olsun” dedi.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, referandum sonucundan, demokrasiye olan inancından güçlü şekilde çıkıldığı için mutlu olduğunu, bu sonuçla da THY’nin ‘take off’ (Havacılıkta uçağın havalanış anı) olacağını söyledi. Atatürk Havalimanı’nda görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Aycı, referandumla ilgili olarak çıkan sonuçtan kişisel olarak mutlu olduğunu ve bunun THY’yi olumlu etkileyeceğini belirterek “Referandum öncesinde, ‘referandum sonrası take off yapacağız’ demiştik. Referandumda da olumlu bir sonuç çıkması, evet çıkması hem ülkemiz için, hem şirketimiz için, hem vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben mutluyum. Şu anda bu gündemin de geride kalmasından sonra artık önümüzde değişimi hep birlikte en güzel şekilde yaparak daha güzel bir şekilde geleceği inşa etmek adına bir adım daha atıldı” dedi.
İYİLEŞMENİN AYAK SESLERİ
Aycı “Demokrasinin gereği olan referandumda fikirler öyle açıkça ifade edildikten sonra, netice çıktıktan sonra, insanlar buna da saygı gösterdikten sonra, inanıyorum ki aşılamayacak hiçbir engel yok. THY’nin de önü açıktır. İstikrarın devam ediyor olmasının bir güzel tarafı da ülkeme daha çok istikrar gelecek. Daha fazla ziyaretçi gelecek. Yeniden ziyaretçi sayıları artış trendine girecektir diye ümit ediyorum. Turizmin hızlı toparlanacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum ki güzel bir yaz bizi bekliyor. Nisanda yolcu sayısı artmaya başladı. Toparlanmanın ve iyileşmenin ayak sesleri şu anda önümüzde” dedi.
KADİJU BEBEĞE JEST
İlker Aycı, uçaklarında dünyaya gelen Kadiju bebekle ilgili olarak şunları söyledi: “Öncelikle muhteşem bir doğum hadisesi gerçekleşti uçağımızda. Büyük bir gurur duyuyoruz. Bebeğin ve annenin sağlıklı olması ve bebeğin dünyaya gelmesi nedeniyle tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kadiju bebek için elbette bir jest düşünüyoruz. Umarım eğitimi ve daha sonra da iş hayatına başladığında THY’yi tercih etmesi yolunda elimizden geleni yapacağız. Bebeği ilerde bir THY çalışanı olarak aramızda görmek istiyoruz. Ailesi bebek için Türk vatandaşlığını seçmek isterse bunun için gerekli makamlara başvuru yaparız.”
KUPA İNŞALLAH TÜRKİYE’DE KALIR
İlker Aycı, sponsor oldukları basketbol Avrupa Şampiyonası’nda üç Türk takımının mücadelesi sonucu dileğinin kupanın Türkiye’de kalması olduğunu belirterek, “Fenerbahçe ile birlikte Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş şu anda playoff’talar. Hep birlikte Final Four’a da girsinler. Kupayı bir Türk takımının almasından mutluluk duyarım” dedi.
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