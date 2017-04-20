Referandum sonucuyla THY uçuşa geçiyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, referandum sonucundan, demokrasiye olan inancından güçlü şekilde çıkıldığı için mutlu olduğunu, bu sonuçla da THY’nin ‘take off’ (Havacılıkta uçağın havalanış anı) olacağını söyledi. Atatürk Havalimanı’nda görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Aycı, referandumla ilgili olarak çıkan sonuçtan kişisel olarak mutlu olduğunu ve bunun THY’yi olumlu etkileyeceğini belirterek “Referandum öncesinde, ‘referandum sonrası take off yapacağız’ demiştik. Referandumda da olumlu bir sonuç çıkması, evet çıkması hem ülkemiz için, hem şirketimiz için, hem vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben mutluyum. Şu anda bu gündemin de geride kalmasından sonra artık önümüzde değişimi hep birlikte en güzel şekilde yaparak daha güzel bir şekilde geleceği inşa etmek adına bir adım daha atıldı” dedi.

İYİLEŞMENİN AYAK SESLERİ

Aycı “Demokrasinin gereği olan referandumda fikirler öyle açıkça ifade edildikten sonra, netice çıktıktan sonra, insanlar buna da saygı gösterdikten sonra, inanıyorum ki aşılamayacak hiçbir engel yok. THY’nin de önü açıktır. İstikrarın devam ediyor olmasının bir güzel tarafı da ülkeme daha çok istikrar gelecek. Daha fazla ziyaretçi gelecek. Yeniden ziyaretçi sayıları artış trendine girecektir diye ümit ediyorum. Turizmin hızlı toparlanacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum ki güzel bir yaz bizi bekliyor. Nisanda yolcu sayısı artmaya başladı. Toparlanmanın ve iyileşmenin ayak sesleri şu anda önümüzde” dedi.

KADİJU BEBEĞE JEST