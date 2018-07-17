Rize-Artvin Havalimanı’nda pist dolgusu başlatıldı

Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkiinde, Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı’nda, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisinin taş taşıdığı ve günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemine de başlandı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, projenin bölgenin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Artvin ve Rize’ye bir bayram hediyemiz olacak” dedi.

SORUNLAR AŞILDI

Bektaş, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, dolgunun günlük 100 bin tona çıkarılacağını söyledi. Vali Bektaş, “Bölge turizmi için havalimanı olmazsa olmazımızdır. Bölgemiz için can suyu gibi bir projedir. Büyük kaynakların harcandığı uzun soluklu bir projedir. İnşaat çalışmaları bütün hızı ile devam ediyor. Şimdiye kadar denize yapılan dolgular suyun altında kaldığı için yapılan iş gözükmüyordu. Şimdi dolgu suyun üzerine çıktı ve havalimanının silüeti belli olmaya başladı. Taş ocağında sorunlar vardı, bunlar aşıldı. Sistem ve düzen kuruldu. Günlük 100 bin metreküp taşı denize doldurmayı hedefleniyoruz. Şu an 80 binlere kadar ulaştık. Bu büyük bir başarıdır. Çünkü 10 bin, 20 binlerle başlayıp bu rakamlara gelindi” dedi.

HEDEF 2020

Havalimanının açılış tarihinin 29 Ekim 2020 olarak belirlendiğini kaydeden Vali Bektaş, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız böyle bir hedef koydu. Havalimanının bitimi ile bölgemizin turizm zenginliklerini tüm dünyaya açmış olacağız. Şu an bir kayak tesisi projemiz var. Bunda da yatırımcıları bölgeye teşvik eden unsurlardan biri de havalimanının tesislere yakınlığıdır” diye konuştu.