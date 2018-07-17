Rize-Artvin Havalimanı’nda pist dolgusu başlatıldı
Ordu-Giresun’un ardından Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar son hızla sürüyor. Rize Valisi Bektaş, pist dolgusunun başladığını çalışmaların 29 Ekim 2020’de biteceğini söyledi.
Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkiinde, Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı’nda, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisinin taş taşıdığı ve günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemine de başlandı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, projenin bölgenin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Artvin ve Rize’ye bir bayram hediyemiz olacak” dedi.
SORUNLAR AŞILDI
Bektaş, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, dolgunun günlük 100 bin tona çıkarılacağını söyledi. Vali Bektaş, “Bölge turizmi için havalimanı olmazsa olmazımızdır. Bölgemiz için can suyu gibi bir projedir. Büyük kaynakların harcandığı uzun soluklu bir projedir. İnşaat çalışmaları bütün hızı ile devam ediyor. Şimdiye kadar denize yapılan dolgular suyun altında kaldığı için yapılan iş gözükmüyordu. Şimdi dolgu suyun üzerine çıktı ve havalimanının silüeti belli olmaya başladı. Taş ocağında sorunlar vardı, bunlar aşıldı. Sistem ve düzen kuruldu. Günlük 100 bin metreküp taşı denize doldurmayı hedefleniyoruz. Şu an 80 binlere kadar ulaştık. Bu büyük bir başarıdır. Çünkü 10 bin, 20 binlerle başlayıp bu rakamlara gelindi” dedi.
HEDEF 2020
Havalimanının açılış tarihinin 29 Ekim 2020 olarak belirlendiğini kaydeden Vali Bektaş, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız böyle bir hedef koydu. Havalimanının bitimi ile bölgemizin turizm zenginliklerini tüm dünyaya açmış olacağız. Şu an bir kayak tesisi projemiz var. Bunda da yatırımcıları bölgeye teşvik eden unsurlardan biri de havalimanının tesislere yakınlığıdır” diye konuştu.
1 MİLYAR TL’YE MAL OLACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Havalimanı altyapı çalışmaları yaklaşık 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye’nin 56’ncı ve denize dolgu ikinci havalimanı olacak.
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