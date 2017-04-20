Rus et ürünlerine ithalat vizesi

Zeybekci “Türkiye olarak et ithal eden bir ülkeyiz. ‘Niye bunu Rusya’dan da almayalım, sağlık ve manevi anlamdaki (helal kesim) kriterleri tutmak kaydıyla’ dedik. Zaten Rusya, Müslüman nüfusun çok olduğu, bu anlamda da hassasiyetleri olan bir ülke. Bunlar da olduktan sonra hiçbir mahsuru da yoktur. Çok değil, Rusya zaten aynı zamanda et ithalatçısı bir ülke. Bildiğimiz kadarıyla bize ihracat yapabilme teknik anlamda kabiliyetine sahip bir veya iki firma var. Onların da kapasitesi son derece düşük” ifadelerini kullandı.

HAFTAYA HEYET GELİYOR

Gelecek hafta Rusya’dan bakan yardımcısı başkanlığında bir heyetin tarım, ekonomi ve ulaştırma bakanlıklarından üst düzey temsilcilerle birlikte Türkiye’ye geleceğini bildiren Zeybekci, heyetin çalışmalarının ardından kendisinin KEK Başkanı ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini kaydetti. Zeybekci, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev’in Türkiye›ye yönelik açıklamalarına ilişkin de “Rus Bakan›ın yaptığı açıklamada da ‘Sırtımızdan bıçaklandık’ herhalde yanlış bir tercümedir. Bu bıçaklanma meselesine gelirsek, o sözü kimin söyleme hakkı olduğu tartışılır ama sözlerinin sonunda da gördüm ki ‹Bu iki tarafa da zarar veren bir şeydir, onun için halledilmesi gerekir› gibi bir şeyler de söylüyor. Son derece pozitif şeyler söylemek lazım. Ya pozitif konuşalım ya susalım” dedi.

Türk şirketleri domates serası kurmaya başladı

Domatese yönelik ambargonun henüz kalkmadığına işaret eden Zeybekci “Son görüşme gününe kadar hiçbir şeye ‘kalktı veya şöyle oldu, böyle oldu’ diyemeyiz” diye konuştu. Zeybekci, başka bir soru üzerine “Şu anda Türk şirketleri Rusya’da sera kurmaya başlıyorlar. Öyle bir gelişme var. Bizim şirketlerimiz çok daha esnek, aktif. Çok daha hızlı hareket edebiliyorlar. Rusya’da üretilen bir ürünse, oradaki üretimi rahatsız edecek bir talep içerisinde değiliz zaten” dedi.