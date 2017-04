Rusya ile her şeyi görüşeceğiz

Rusya’nın tarım ürünlerine uyguladığı yaptırımların kaldırılmasına dair yürütülen müzakereler yeni bir sürece giriyor. Rusya, Türk tarım ürünlerine yasağı tamamen kaldırmadığı için Türkiye de bu ülkeden buğdayın vergisizi ithalatını durdurmuştu. Memleketi Denizli’de basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yakında her şeyi görüşeceğiz. Ekonomi Bakanı’nı Türkiye’ye davet ettik” dedi. İhracatta istekli, ithalatta nazlı bir politika izlediklerini hatırlatan Zeybekci, Rusya’nın Türk tarım ürünlerini almamasına karşılık Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı 1 milyar 830 milyon dolarlık ithalatın 1.35 milyar dolarının Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİB) kapsamında getirildiğini bildirdi.

İHRACATÇININ TERCİHİ

Kalan kısmın vergileri ödenerek ithal edildiğini anlatan Zeybekci, Rusya ile görüşmelerde yasakların kaldırılmasına yönelik taleplerini ilettiklerini aktardı. Zeybekci “DİB kapsamında bizden lisans alan ihracatçılarımız, buğday, makarnalık buğday ve diğer tarım ürünlerini bu kapsamda Rusya’dan değil, başka ülkelerden almak istiyorlar. Biz de onların bu taleplerini Ekonomi Bakanlığı olarak haklı gördük. Bizim kesinlikle bir yasağımız yok. Rusya’dan ürün almak isteyen herkes vergilerini ödeyerek ürünlerini getirebilir ama Rusya’nın yasak diye bir kelimesi var” değerlendirmelerinde bulundu.

HER AN GÖRÜŞEBİLİRİZ

Rusya’nın DİB kapsamındaki uygulamayla ilgili sorularına yazılı cevap verdiklerini bildiren Zeybekci “Türkiye olarak Rusya’ya hiçbir yasak koymadık ama ihracatçılarımıza verdiğimiz Rusya’ya yönelik DİB kapsamındaki bu imtiyaz artık sürdürülebilir değil” dedi. Zeybekci, Türkiye’den Rusya’ya giden domateslerin imha edildiği haberlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İlgili Rus bakanlarla telefonda görüştüğünü kaydeden Zeybekci, “İnşallah yakında her şeyi görüşeceğiz. Her an görüşebiliriz. Cumhurbaşkanımızla gittiğimizde bu konuları gündeme getirdiğimiz için onları davet ettik. Ekonomi Bakanı, KEK Başkanı ile görüştük ve Türkiye’ye davette bulunduk” bilgilerini paylaştı.