Rusya ile her şeyi görüşeceğiz
Türk tarım ürünlerine yasağa devam eden Rusya ile müzakereler yeni bir sürece giriyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yakında Rusya ile görüşeceklerini belirterek “Davet ettik. Yakında her şeyi görüşeceğiz” dedi.
Rusya’nın tarım ürünlerine uyguladığı yaptırımların kaldırılmasına dair yürütülen müzakereler yeni bir sürece giriyor. Rusya, Türk tarım ürünlerine yasağı tamamen kaldırmadığı için Türkiye de bu ülkeden buğdayın vergisizi ithalatını durdurmuştu. Memleketi Denizli’de basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yakında her şeyi görüşeceğiz. Ekonomi Bakanı’nı Türkiye’ye davet ettik” dedi. İhracatta istekli, ithalatta nazlı bir politika izlediklerini hatırlatan Zeybekci, Rusya’nın Türk tarım ürünlerini almamasına karşılık Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı 1 milyar 830 milyon dolarlık ithalatın 1.35 milyar dolarının Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİB) kapsamında getirildiğini bildirdi.
İHRACATÇININ TERCİHİ
Kalan kısmın vergileri ödenerek ithal edildiğini anlatan Zeybekci, Rusya ile görüşmelerde yasakların kaldırılmasına yönelik taleplerini ilettiklerini aktardı. Zeybekci “DİB kapsamında bizden lisans alan ihracatçılarımız, buğday, makarnalık buğday ve diğer tarım ürünlerini bu kapsamda Rusya’dan değil, başka ülkelerden almak istiyorlar. Biz de onların bu taleplerini Ekonomi Bakanlığı olarak haklı gördük. Bizim kesinlikle bir yasağımız yok. Rusya’dan ürün almak isteyen herkes vergilerini ödeyerek ürünlerini getirebilir ama Rusya’nın yasak diye bir kelimesi var” değerlendirmelerinde bulundu.
HER AN GÖRÜŞEBİLİRİZ
Rusya’nın DİB kapsamındaki uygulamayla ilgili sorularına yazılı cevap verdiklerini bildiren Zeybekci “Türkiye olarak Rusya’ya hiçbir yasak koymadık ama ihracatçılarımıza verdiğimiz Rusya’ya yönelik DİB kapsamındaki bu imtiyaz artık sürdürülebilir değil” dedi. Zeybekci, Türkiye’den Rusya’ya giden domateslerin imha edildiği haberlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İlgili Rus bakanlarla telefonda görüştüğünü kaydeden Zeybekci, “İnşallah yakında her şeyi görüşeceğiz. Her an görüşebiliriz. Cumhurbaşkanımızla gittiğimizde bu konuları gündeme getirdiğimiz için onları davet ettik. Ekonomi Bakanı, KEK Başkanı ile görüştük ve Türkiye’ye davette bulunduk” bilgilerini paylaştı.
Booking.com Türkiye’ye gelsin teşvik verelim
Zeybekci booking.com’a yönelik kararın teknik anlamda doğru olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye’de bu kadar büyük bir operasyon yapacak ve ticari faaliyette bulunacaksın ama bir ofisin olmayacak, teknik anlamda doğru ama her doğru da iyi midir, değil midir? Türkiye’nin menfaati için ilgili firmayla tekrar diyaloğa geçmek, bunu da turizm sektörümüze bırakmamak lazım. Orada iş biraz duygusal bir tarafa gitmiş durumda. Aklı selimle davranmak, bizim şartlarımızla o firmayı Türkiye’ye kazandırmak lazım. Türkiye’ye gelsin, biz de onun endişelerini giderelim. Farklı şekilde, teşviklerle, desteklerle ikna edebiliriz diye düşünüyorum.”
Millet işini gücünü bıraktı biber mi yiyor
Zam şampiyonu olan sivri biberle ilgili bir soru üzerine Zeybekci, Türkiye’nin gıda fiyatlarındaki oynaklık konusunda birinci sırayı aldığını söyledi. “Bu millet bu sivri biberden çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi” diyen Zeybekci, şunları söyledi: “Enflasyon sepetinde de son derece etkin bu hain sivri biber. Millet işi gücü bıraktı da sürekli sivri biber mi yiyor? Bu, enflasyon sepetimizde bu kadar önemli mi? Enflasyonumuzun içinde yüzde 1’e varan paya sahip olabiliyor. ‘Sivri biber olmasaydı, enflasyon bu kadar olmazdı’, demiyorum. Dünyanın en oynak gıda sepetine sahip olan ülkesinde enflasyon sepetinin içinde gıdanın payı yüzde 16-17 seviyesindeyken, biz de lütuf ettiler yüzde 21 seviyesine geldi. Dünyada gıdada fiyat oynaklığı seviyesi 10-15 seviyesindeyken, bizde 90’lar seviyesinde.”
Enflasyonda iki farklı görüş var
Enflasyonun sebebi konusunda da iki farklı görüşe işaret eden Zeybekci “Enflasyonun sebebi talep fazlalığıdır, talebi kısmak lazım. Ben diyorum ki sebebi arz azlığıdır, üretimi artırmak lazım. Faizleri artırmak gerekiyor ki talep azalsın. Arzı artırmak için de faizleri düşürmek lazım ki üretim artsın. Hükümette bu iki görüş güçlü” diye konuştu.
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