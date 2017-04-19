Rusya ile nihai pazarlık mayısta
Rusya ile önceki gün Moskova’da yürütülen yaptırımların kaldırılmasına dönük pazarlıklar mayıs ayına kaldı. Başta domates olmak üzere Türk yaş meyve ve sebzesine uygulanan Rus yasağında düğüm 6-7 Mayıs’ta çözülecek.
Türkiye ile Rusya arasında Moskova’da önceki gün yaptırımların kaldırılmasına dönük yapılan resmi görüşmeler nihai pazarlığa kaldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç ile yaptıkları görüşmede ‘müzakerelere mayısta da devam’ edilmesi kararı çıktı. Önceki gün yapılan heyetlerarası görüşmelerde, başta domates olmak üzere yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılması gündeme getirildi. İkili görüşmelerde ayrıca müteahhitlik başta olmak üzere faaliyet yasakları ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasağın kaldırılması, vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanması, karayolu ulaştırmasındaki kısıtların kaldırılması talepleri de iletildi.
Moskova’daki görüşme sonrası bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya ile ticari ilişkiler ve yasakların kaldırılmasına yönelik heyetler arası görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek “Gelecek hafta Rusya’dan bir teknik heyet Türkiye’de olacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich de 6-7 Mayıs’ta Türkiye’ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız” dedi. Şimşek, Dvorkovich ile bir araya geldiklerini ve bütün sorunları görüştüklerini söyledi. Görüşmelerin ardından Rusya tarafından yapılan açıklamada ise tarafların karşılıklı kısıtlamaları en kısa sürede kaldırmayı hedeflediği duyuruldu.
BUĞDAY ISRARI
Rus ajansları Dvorkoviç’in ‘her durumda Rusya buğdayına uygulanan yüzde 130’lık verginin kaldırılmasını talep ettiğini’ açıkladı. Yaplıan eçıklamada “Toplantının tarafları, şu anda yürürlükte olan karşılıklı kısıtlamaları en kısa sürede kaldırma konusunda ortak amaç taşıdıklarını belirtti. Bazı hassas konularda kademeli bir çalışma yürütülmesi hakkında da ortak anlayışa sahip olunduğunun altı çizildi. Gelecekte atılacak adımların takvimi üzerinde çalışılması için iki hafta boyunca yoğun istişareler gerçekleştirilecek. Takvim, kısıtlamaların kaldırılma aşamalarını da öngörecek” denildi. Türk-Rus ilişkilerindeki iyileşmeye rağmen Türk domatesine yönelik ambargo kaldırılmamıştı. Buna karşılık Türkiye’de ‘Rus buğdayı’ kozunu gündeme taşımıştı. Rus buğdayının Türkiye’ye girişi zorlaştırılırken, Tarım Bakanı Faruk Çelik domates yasağının hukuki olmadığını açıklamıştı.
İsrail Türk domatesinde vergiyi kaldırdı
İsrail Tarım Bakanlığı, ülkede domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine Türkiye’den ithal edilecek domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verdi. İsrail devlet radyosunun haberine göre, ülkede 1 kilo domatesin toptan satış fiyatının 7 liraya (7 şekel) kadar yükselmesi üzerine İsrail Tarım Bakanlığı, Türkiye’den getirilecek domatesten vergi almayacak. Türkiye’den ne kadar domates alınacağı bilgisine yer verilmeyen haberde, ilk parti domatesin haftaya İsrail’e geleceği duyuruldu.
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