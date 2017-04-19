Rusya ile nihai pazarlık mayısta

Türkiye ile Rusya arasında Moskova’da önceki gün yaptırımların kaldırılmasına dönük yapılan resmi görüşmeler nihai pazarlığa kaldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç ile yaptıkları görüşmede ‘müzakerelere mayısta da devam’ edilmesi kararı çıktı. Önceki gün yapılan heyetlerarası görüşmelerde, başta domates olmak üzere yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılması gündeme getirildi. İkili görüşmelerde ayrıca müteahhitlik başta olmak üzere faaliyet yasakları ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasağın kaldırılması, vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanması, karayolu ulaştırmasındaki kısıtların kaldırılması talepleri de iletildi.

Moskova’daki görüşme sonrası bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya ile ticari ilişkiler ve yasakların kaldırılmasına yönelik heyetler arası görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek “Gelecek hafta Rusya’dan bir teknik heyet Türkiye’de olacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich de 6-7 Mayıs’ta Türkiye’ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız” dedi. Şimşek, Dvorkovich ile bir araya geldiklerini ve bütün sorunları görüştüklerini söyledi. Görüşmelerin ardından Rusya tarafından yapılan açıklamada ise tarafların karşılıklı kısıtlamaları en kısa sürede kaldırmayı hedeflediği duyuruldu.

BUĞDAY ISRARI

Rus ajansları Dvorkoviç’in ‘her durumda Rusya buğdayına uygulanan yüzde 130’lık verginin kaldırılmasını talep ettiğini’ açıkladı. Yaplıan eçıklamada “Toplantının tarafları, şu anda yürürlükte olan karşılıklı kısıtlamaları en kısa sürede kaldırma konusunda ortak amaç taşıdıklarını belirtti. Bazı hassas konularda kademeli bir çalışma yürütülmesi hakkında da ortak anlayışa sahip olunduğunun altı çizildi. Gelecekte atılacak adımların takvimi üzerinde çalışılması için iki hafta boyunca yoğun istişareler gerçekleştirilecek. Takvim, kısıtlamaların kaldırılma aşamalarını da öngörecek” denildi. Türk-Rus ilişkilerindeki iyileşmeye rağmen Türk domatesine yönelik ambargo kaldırılmamıştı. Buna karşılık Türkiye’de ‘Rus buğdayı’ kozunu gündeme taşımıştı. Rus buğdayının Türkiye’ye girişi zorlaştırılırken, Tarım Bakanı Faruk Çelik domates yasağının hukuki olmadığını açıklamıştı.