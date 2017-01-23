Rusya'dan gelen erken rezervasyonun yüzde 50 artması yüzleri güldürdü

Geçen yıl turizmde ‘derin kriz’ yaşayan Türkiye, 2017 sezonunda Rusya’da erken rezervasyonlarda yüzde 50 artış olmasının turizm sektöründe morallerin düzelmesine yol açtı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ocak ayı toplantısında konuşan Başkan Hakan Duran, başta Antalya olmak üzere Türkiye’de 2016 yılında turizmin beklentilerin çok altında gerçekleştiğini belirtti.

Tüm turizm sektörünün morallerinin bozuk olduğunu ifade eden Hakan Duran, 2017 sezonu öncesi Rusya’dan erken rezervasyonlarda Türkiye’ye yüzde 50 artış olduğu yönünde haberlerin geldiğini söyledi. Erken rezervasyonla ilgili verilerin doğru olmasını ümit ettiklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti: “Rusya’dan erken rezervasyonlarla ilgili gelen haberler turizm sektöründe morallerin düzelmesine yol açtı. İnşallah bu haberler doğru olur. Erken rezervasyonlarla ilgili haberleri kendi içimizde değerlendireceğiz. Geçen yıl kötü bir sezon geçirdik. 2017 yılı birlik, beraberlik yılı olmalı.”

SPOR ORGANİZASYONLARI TANITILMADI

Türkiye’nin tanıtım için büyük atağa geçmesi gerektiğini ve uluslararası organizasyonların düzenlenmesini isteyen Duran, geçen yıl uluslararası spor organizasyonların iyi tanıtılamadığına dikkat çekti. Duran, şöyle devam etti: “Daha çok uluslararası aktiviteler yapalım diyoruz. Geçen yıl Dünya Okçuluk Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Seyirci yok, ilgi yok. Dünya Plaj Voleybol Şampiyonası yine Antalya Konyaaltı Plajlarında yapıldı. Duyuramadık. Kemer ilçesinde Formula otomobil yarışları yapıldı. Seyirci olmadığı için Antalya’yı terk etti. Fuarlara da sektör olarak destek vermeliyiz.” Duran, iç turizmle ilgili olarak ise özellikle Türkiye’nin Uludağ, Erzurum gibi kış turizminin olduğu yerlerde doluluk oranlarının yüzde 90’lara ulaştığını söyledi.

FUTBOL TAKIMLARI GELMEDİ

Gloria Serenty Otel Yöneticisi Fethi İz de Belek’de spor turizminde büyük kayıplar olduğunu söyledi. Alman ve Rus futbol takımlarının bu kış sezonunda Antalya’ya hiç gelmediğini anlatan İz, “Futbol ve golf ile diğer spor turizminde yüzde 60-70’lerde kayıp var. Avrupa’daki spor turizmi müşterilerimiz güvenlik konusunda tedirginlik yaşıyor. Spor turizmin de de fiyatlar bir hayli düştü. Ancak Ortadoğu pazarında hareketlilik var. Golf sporu kış sezonunda Antalya’yı kurtaracak turizm çeşididir” dedi..

Birdie Holidays Yöneticisi ve Spor Turizmi Birliği Genel Sekreteri Kurtuluş Gülşen ise otel yöneticilerini Spor Turizmi Birliği’ne üye olmaya davet etti. Spor turizminde de kriz olduğunu anlatan Gülşen, “2007’de golf oda fiyatları 57 euro idi, şimdi 42 euro… Golf turizminde sıkıntı var. 3 yıldır Uzak Doğu ülkelerine Kore ve Japonya gibi ülkelere gidip tanıtım yapıyoruz. Pakistan’da golf grupları oluşturduk” dedi.

Sungate Oteli üst düzey yöneticisi Derya Billur da havaalanına gelen turist sayısında yüzde 48 düşüş olmasına rağmen otelde 400 bin geceleme yaptıklarını bildirdi. Eğlence ve spor oteli olduklarını vurgulayan Billur, şöyle devam etti. “2017 yılı günlük eğlence takvimini acentelerimize bildirdik. Hızlı dönüşler ve erken rezervasyonlar alıyoruz. Alternatif pazarlar geliştirmemiz lazım. Orta Doğu pazarından çok ciddi talepler var. Lübnan, Ürdün, BAE gibi ülkelerin sanatçılarını getiriyoruz. Geçen yıl Lübnan’ın ünlü şarkıcılarını sahneye çıkardık.” Kemer’de oteller kapalı Kemer’de 4-5 açık otel olduğunu, diğerlerinin kapalı bulunduğunu anlatan Billur, şöyle devam etti: “Kemer bölgesinde her yer kapalı. Kemer saat 18.00’den sonra ölü şehir oluyor. Kedi ve köpeklere kalıyor. Otel dışına çıkan turist te erken otele dönüyor. Daha fazla agresif olmalıyız. Rusya’dan erken rezervasyonlar hızlandı. İran pazarı gelişiyor. Ukrayna pazarı devam edecek. Rusya pazarında şu anda yaz sezonu için 3 milyon rakamları konuşuluyor. 2017 yılı geçen yıla göre iyi olacak ama 2015 yılının da gerisinde kalacak. Avrupa pazarında büyük kayıp olacak gibi.” (Kaynak:DÜNYA)