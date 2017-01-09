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Rusya'dan Tükiye'ye destek

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’in sezon arasında turist akımını sağlayan Rus tur operatörlerinin desteklenmesi konusunun görüşülmesine geri dönülmesine hazır olduğu bildirildi.

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Kültür Bakanı Vladimir Medinski, Dmitri Medvedev'in düzenlediği Soçi'deki spor ve olimpiyat yapılarının kullanılmasının görüşüldüğü toplantıda, "Soçi'deki otellerin yoğunluğu eşit değil, yaz sezonunda ve kış sezonunda yoğunluk üst düzeyde. Sezon arasında ise yoğunluk azalıyor. Bunu eşit olarak dağıtmak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
 
TÜRKİYE PİYASAYA GERİ DÖNDÜ!
 
"Türkiye'nin turizm hizmetleri piyasasına geri döndüğünü, en üst seviyede ilgi çekici teklifler sunduğunu, tur operatörleri için ciddi indirimler yaptığını ve turlarda ön rezervasyon imkanı sağladığını dikkate alırsak, bu şu demek oluyor ki, onlar her Rus turist için tur operatörlerine paranın bir kısmını geri ödüyorlar ve bu çok ciddi rakamlar. Kişi başına 30-50 dolar oluyor. Bu yüzden sezon arasında turist akımını sağlayan tur operatörlerinin desteklenmesi teklifini yeniden sunuyorum." Bunun üzerine Başbakan Medvedev bu konuyu görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

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