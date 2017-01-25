Rusya, yaþ sebze yasaðýnýn kalkmasý için komisyona hýz verdi

Ýzmir Ticaret Odasý‘nýn (ÝZTO) Ocak ayý meclis toplantýsýnýn konuðu Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaþigullin oldu. Belirlenen komisyonlarýn yaþ sebze ve konfeksiyon konusunda da çalýþmayý sürdürdüðünü aktaran Gaþigullin, komisyonlarýn çalýþmalarýna hýz verdiðini belirterek, "Türkiye'ye gelen Tarým Bakanlýðýmýzýn yetkilileri de incelemeler yapýp raporlarýný yazýyorlar. Antalya'da Mart ayýnda bir Tarým Forumu yapýlmasý planlanýyor. Bu kýsýtlamalar konusu Antalya Forumu'nda ele alýnacak. Öte yandan Türkiye'nin de Rusya'ya karþý antidamping soruþturmalarý var. Tabii ki aramýzdaki ticaret çok olunca sorunlar da oluyor. Ama tüm bu sorunlarýn yakýn zamanlarda çözüleceðini söyleyebilirim" dedi.

ÝÞ ADAMLARINA KOLAY VÝZE PROSEDÜRÜ

Türkiye-Rusya arasýnda vize kolaylýðý için de çalýþmalar yapýldýðýný belirten Gaþigullin, özellikle iþ adamlarýna kolaylaþtýrýcý prosedürler yapýlacaðýný kaydetti. Ticaret Odalarý üzerinden bu prosedürlerin gerçekleþtirilmesi üzerinde çalýþýldýðýný anlatan Gaþigullin, þunlarý söyledi: "Bu konuda çok yakýn zamanda adýmlar da atýlacaktýr. Ýki ülke arasýndaki iliþkiler son zamanlarda yükselen bir ivme kazandý. Turizm konusunda özellikle spor turizmi, festival, eðitim, turizmi gibi konularý da geliþtirmek istiyoruz. Ege Serbest Bölgesi, Ýzmir Serbest Bölgesi (ÝZBAÞ) ve ÝZFAÞ ile ticari iþbirliklerimizi de geliþtireceðiz. Tarým, kozmetik, otomotiv yan sanayi, tekstil, deri gibi sektörlerdeki Ýzmirli iþ adamlarýný Rusya'ya davet ediyoruz. Öte yandan uçak seferlerinin arttýrýlmasýný temenni ediyoruz."

Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem Demirtaþ ise Aðustos ayýnda düzenlenecek olan Ýzmir Enternasyon Fuarý'na Rusya'nýn Onur Konuðu olmasý için çalýþma baþlattýklarýný vurguladý.

TURÝZM ÇALIÞMALARINA HIZ VERÝLDÝ

Kent ve ülke ekonomisine iliþkin açýklamalarda da buluna Baþkan Ekrem Demirtaþ, turizm çalýþmalarýna bu yýl hýz verdiklerini belirterek, “Amacýmýz, kentteki tesislerimiz boþ kalmasýn, otel ve restoranlarýmýza müþteri gelsin ekonomimiz canlansýn” dedi.

Turizmde durumun iç açýcý olmasa bile herkesin üzerine düþen görevi yapmasý gerektiðini aktaran Demirtaþ, “Ülkemizdeki fuarlara ek olarak Almanya, Rusya, Çin, Japonya, ABD, Fransa, Ýtalya, Yunanistan, Güney Kore, Hong Kong, Ýngiltere ve Ýspanya’daki 19 ayrý fuara katýlacaðýz” diye konuþtu.