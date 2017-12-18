Rusya'nın Türk kalifiye uzmanlara talebi artıyor

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yabancı yüksek kalifiye uzmanlara bu yılın ilk 9 ayında toplam 20 bin 400 çalışma izni verildiği belirtildi.

Türk yüksek kalifiye uzmanların, bu alanda en çok çalışma izni verilenler arasında olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu yıl en fazla Türk, Alman, Fransız, Ukraynalı ve Çinli yüksek kalifiye uzmanlara çalışma izni verildi." denildi.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, bir süre önce yaptığı açıklamada, 1990'larda yaşanan demografik çöküş nedeniyle Rusya’da kalifiye işçi konusunda sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, yurt dışından kalifiye uzmanları Rusya piyasasına çekmek istediklerini söylemişti.