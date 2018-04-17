Rusya'ya ihracata elma ve nar büyük katkı sağladı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden alınan verilere göre, iki ülke arasında yaşanan çeşitli kısıtlamalar dolayısıyla Rusya Federasyonu'na geçen yılın ilk çeyreğinde elma, nar, çilek, armut, üzüm ve erik ihracatı gerçekleştirilemedi.

Söz konusu ülkeye bu yılın aynı döneminde 22 bin 624 ton elma ihraç edilerek 17 milyon 187 bin 555 dolar, 16 bin 485 ton da nar ihraç edilerek 12 milyon 94 bin 758 dolar gelir sağlandı. Yılın ilk üç ayında Rusya'ya yapılan 2 bin 411 ton armut ihracatından 1 milyon 582 bin 540 dolar, 816 ton çilek ihracatından 1 milyon 620 bin 778 dolar, 981 ton üzüm ihracatından 975 bin 185 dolar, 22 ton erik ihracatından da 21 bin 400 dolar kazanç elde edildi.

Bu dönemde ayrıca Rusya'ya 1 milyon 460 bin 378 dolarlık ayva ile diğer taze meyve türlerinde 313 bin 269 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz'den de aynı tarihler arasında Rusya'ya 3 bin 398 ton yaş meyve ihraç edilerek, karşılığında da 2 milyon 531 bin 781 dolar kazanıldı. Bölgeden yapılan ihracatta geçen yılın aynı döneminde ihraç edilmeyen elmadan 1 milyon 723 bin 975 dolar, nardan da 22 bin 149 dolar gelir elde edildi.

"Rusya'ya ihraç edilen ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya'ya ihraç edilen ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Gürdoğan, ihracattan beklentinin daha da yüksek olduğunu vurgulayarak, "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bundan sonra Türk ürünlerinin ihracatının daha üst noktalara ulaşacağını umuyoruz." dedi.