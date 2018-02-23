Rüzgarda dev proje geliyor
Denizin üstüne dünyanın en büyük rüzgar gülü çiftliği geliyor. Enerji Bakanı Albayrak “Güneş ve rüzgarda 1000’er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Öncelikle rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz” dedi.
Geçen yılın Türkiye açısından yenilenebilir enerjide ‘ses getirilen’ bir yıl olduğunu belirterek bu yıl da Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri için çalışmalara başlandığını açıkladı. 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nda konuşan Albayrak özellikle YEKA ihaleleriyle hem rekabetçi fiyatların ortaya çıktığı, Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı, hem de yerli üretim ve istihdamı destekleyecek projelerin gerçekleştirildiğini belirterek “Bu yılki YEKA’ları da öyle bir şekilde yapalım ki dünyada başka bir alanda da ses getirsin diye düşünüyoruz” dedi.
YAZ BİTMEDEN 2 İHALE
Bu yıl içinde yapılacak yeni YEKA ihaleleri için çalışmaların başladığını aktaran Albayrak, “Güneş ve rüzgarda 1000’er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Öncelikle rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. Bu alanda da ses getireceğini düşünüyoruz. Çalışmalar inşallah mart, nisan gibi biterse, ilkbahar aylarında bunun anonsu olur. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
TANAP GAZI HAZİRANDA
Dünyada boru hattı trafiğinin en yoğun olduğu ülkelerin başında Türkiye’nin yer aldığını vurgulayan Albayrak, test çalışmalarının başladığı Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) resmi açılışının da haziran veya temmuz ayında gerçekleşeceğini bildirdi. Türkiye’nin doğalgaz depolama ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanında da kapasitesini giderek artırdığının altını çizen Albayrak, “Artık alıcıların daha kuvvetli olduğu bir doğalgaz piyasasına doğru gidiliyor. Türkiye de doğalgazdaki altyapısıyla 10 yıl sonra enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelebilecek” ifadesini kullandı.
BOR İÇİN FABRİKA
Albayrak, bor madeninde bu yıl önemli gelişmeler yaşanacağını belirterek “Borda bu yıl itibarıyla önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin ve önemli kurumlarda çalışmış uzmanlardan bir ekip kurduk. Bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında önemli iki-üç tesisin temel atma süreciyle ilgili açıklamaları yapacağız. Yerli ve milli kamu savunma sanayi şirketimizle birlikte bir işbirliği ve ortak bir şirketle, dünyada da ses getirecek adımlar atacağız” dedi.
İLK BEN AÇIKLAYACAĞIM
Albayrak, Türkiye’de bu yıl petrol ve doğalgaz aramalarına yönelik sondaj faaliyetlerine başlanacağını dile getirerek, “2020’li yıllarda Türkiye’de bu anlamda hem karada hem de denizde daha farklı bir süreç yaşanacak. Küresel anlamdaki farklı iş birlikleriyle, yerli mühendis ve aramaların gelişmesiyle, yetkin ve uzman kadroyla yorumlanan dataların doğru haritada aranmasıyla, öyle enteresan bölgeleri çıkarmaya başladık ki... Bu nasip işi. İhtimalleri mümkün olduğunca artıracak bir stratejiyle, inşallah birşeyler bulacağız. Bulursak, ilk ben açıklayacağım. 2020’lerde inşallah güzel haberler duyacağız” diye konuştu.
ABD’lilere empati yapmalarını söyledim
Albayrak, Türkiye’nin Afrin operasyonuyla birlikte insanların daha yüksek bir tonda cereyan eden meseleleri değerlendirebildiğini vurgulayan Albayrak, “Sınıra 5 bin silah yığacaksınız, farklı ekipmanlar getireceksiniz ve sonra sınırınızdaki gelişmeleri izleyeceksiniz. Böyle birşey yok. Ben Amerikalı dostlarıma da ilettim. Dedim ki, şu empatiyi yapalım. Teksas’ın hemen sınır bölgesi Meksika tarafında, kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse, bu masum insanların başına yıkılsa, siz ABD olarak ne hissederdiniz? Daha da ötesi bu saldırıyı gerçekleştiren terör grubuna, bu füzelerin stratejik müttefik olarak bildiğiniz ülkelerden temin edildiğini duyduğunuzda ne söylerdiniz?” diye konuştu.
Türkiye’nin bu süreçte çok önemli gelişmelere gebe olduğunu ve artık bağımsız bir iç ve dış politikayı her geçen gün sahada uyguladığını anlatan Albayrak, Ortadoğu’daki yeni sürecin enerji politikaları özelinde benzer yansımaları olacağını dile getirdi. Albayrak, önceki gün Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi ile sadece boru hattı özelinde değil, farklı alanlarda da iş birliklerini geliştirmeye dayalı bir görüşme yaptıklarını aktardı. “Düne kadar bölge siyasetinde bir senaryo masaya konur ve uygulanırdı” diyen Albayrak, özellikle 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin bölgede kazan-kazana dayalı ve insani bir diplomasiyi nakış nakış işlediğine işaret etti.
Tarihi dönemden geçiyoruz
Türkiye ve dünyanın tarihi günlerden geçtiğini ifade eden Albayrak, özellikle Ortadoğu özelinde çok ciddi kırılmaların olacağı bir döneme şahitlik edileceğini ama bu dönemi bakanlık olarak fırsatlar zamanı olarak değerlendireceklerini söyledi. Albayrak, erken seçimle ilgili bir soru üzerine “Şu anda Türkiye seçim takvimine odaklandı ve görünürde bir erken seçim bulunmuyor. Erken seçim oluşturacak bir durum da yok” dedi.
Kıbrıs’taki zenginlikler Kıbrıslılar’a ait
Doğu Akdeniz’de yürütülen etkin siyaset ve Güneydoğu’daki enerji fırsatlarının terör tehdidinden temizlenmesinin önemli adımlar olduğunu dile getiren Albayrak, şöyle konuştu: “Sınır hatlarında mayınların temizlenmesiyle çok yoğun bir kara sondajına başlayacağız. Giremediğimiz bölgeler olmuştu. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın statüsü, oradaki insanlar çok önemli. Hep oldu bittiye dayalı olmuş. Bölgede tek taraflı bir siyaset aldı başını gitti. Kıbrıs’taki zenginlikler Kıbrıslılara aittir” diye konuştu.
Çatıda 2 bin megavata yakın kapasite
Bakan Albayrak, binaların çatılarına kurulacak güneş panellerine yönelik düzenlemenin önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu şekildeki kurulumların mevcut durumda 6-8 yıla kadar geri dönüşü oluyor. Yerli güneş panelinin üretilmeye başlamasıyla buradaki maliyetler daha da düşecek. Bu durumda çatı paneli yatırımları daha cazip hale gelebilecek” dedi. Türkiye’de şu anda baz senaryoya göre bin 800-2 bin megavatlık bir kapasite olduğunu dile getiren Albayrak “Daha ileri senaryoda 4-5 bin megavatlar konuşuluyor” diye konuştu.
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