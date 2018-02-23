Rüzgarda dev proje geliyor

Geçen yılın Türkiye açısından yenilenebilir enerjide ‘ses getirilen’ bir yıl olduğunu belirterek bu yıl da Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri için çalışmalara başlandığını açıkladı. 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nda konuşan Albayrak özellikle YEKA ihaleleriyle hem rekabetçi fiyatların ortaya çıktığı, Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı, hem de yerli üretim ve istihdamı destekleyecek projelerin gerçekleştirildiğini belirterek “Bu yılki YEKA’ları da öyle bir şekilde yapalım ki dünyada başka bir alanda da ses getirsin diye düşünüyoruz” dedi.

YAZ BİTMEDEN 2 İHALE

Bu yıl içinde yapılacak yeni YEKA ihaleleri için çalışmaların başladığını aktaran Albayrak, “Güneş ve rüzgarda 1000’er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Öncelikle rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. Bu alanda da ses getireceğini düşünüyoruz. Çalışmalar inşallah mart, nisan gibi biterse, ilkbahar aylarında bunun anonsu olur. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

TANAP GAZI HAZİRANDA

Dünyada boru hattı trafiğinin en yoğun olduğu ülkelerin başında Türkiye’nin yer aldığını vurgulayan Albayrak, test çalışmalarının başladığı Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) resmi açılışının da haziran veya temmuz ayında gerçekleşeceğini bildirdi. Türkiye’nin doğalgaz depolama ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanında da kapasitesini giderek artırdığının altını çizen Albayrak, “Artık alıcıların daha kuvvetli olduğu bir doğalgaz piyasasına doğru gidiliyor. Türkiye de doğalgazdaki altyapısıyla 10 yıl sonra enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelebilecek” ifadesini kullandı.

BOR İÇİN FABRİKA

Albayrak, bor madeninde bu yıl önemli gelişmeler yaşanacağını belirterek “Borda bu yıl itibarıyla önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin ve önemli kurumlarda çalışmış uzmanlardan bir ekip kurduk. Bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında önemli iki-üç tesisin temel atma süreciyle ilgili açıklamaları yapacağız. Yerli ve milli kamu savunma sanayi şirketimizle birlikte bir işbirliği ve ortak bir şirketle, dünyada da ses getirecek adımlar atacağız” dedi.

İLK BEN AÇIKLAYACAĞIM

Albayrak, Türkiye’de bu yıl petrol ve doğalgaz aramalarına yönelik sondaj faaliyetlerine başlanacağını dile getirerek, “2020’li yıllarda Türkiye’de bu anlamda hem karada hem de denizde daha farklı bir süreç yaşanacak. Küresel anlamdaki farklı iş birlikleriyle, yerli mühendis ve aramaların gelişmesiyle, yetkin ve uzman kadroyla yorumlanan dataların doğru haritada aranmasıyla, öyle enteresan bölgeleri çıkarmaya başladık ki... Bu nasip işi. İhtimalleri mümkün olduğunca artıracak bir stratejiyle, inşallah birşeyler bulacağız. Bulursak, ilk ben açıklayacağım. 2020’lerde inşallah güzel haberler duyacağız” diye konuştu.