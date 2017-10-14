Sağlık çalışanına yıpranma yolda

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yıpranma payı, emekli maaşları düşük. Bunu düzeltme için gayretimiz var. Mali konular olduğu için bütçe süreci içinde inşallah bunu çözeriz, ben bu gayret içindeyim” dedi. Sağlığın da kendi içinde çok zor olan ve daha az yıpratan bölümler bulunduğunu belirten Demircan, bazı görüşlere göre bunların ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazılarının ise bunun bir takım oyunu olarak birlikte ele alınması gerektiği şeklinde olduğunu söyledi. Bu konudaki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Demircan “İnşallah bu müjdeyi vereceğiz ama olgunlaşmadığı için şimdiden bir şey diyemiyorum. Ama bu çalışmamız var, olan bu, ciddi bir şekilde sürüyor. Başardığımızda paylaşacağız” diye konuştu.

YENİ İSTİHDAM OLACAK

Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesi için ne öngörüldüğü ve hemşire ve doktor açığının giderilebilmesi için bir alım söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine Demircan, yeni bütçede 2017’ye göre belli bir oranda artış olacağını söyledi. Demircan, 2018’de bütçe ölçeğinde çok büyük bir genişleme olmayacağının altını çizerek, “Bütçeyi iki taraflı olarak değerlendireceğiz. Birincisi, oluşan genişlemeyi en önemli konuları öne çekerek kullanacağız, aynı zamanda tasarruf da yapacağız. En son tasarruf yapılacak alan sağlıktır ama yine de yapılır. Neden? Çünkü, kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak zorundayız” dedi.