Samsun’dan Amerika’ya silah ihracatı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve ekibi üniversite-sanayi iş birliğini daha aktif hâle getirmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SYS)’yi ziyaret etti. Ziyaretin ilk ayağında Rektör Bilgiç ve ekibi üniversite-sanayi iş birliği kapsamında SYS Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral, şirket yönetici ve temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, SYS Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral, İdari Müdür Haldun Yanık ile yardımcıları, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, KİTAM (Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) Müdürü Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör, OMÜ-TTO (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi) Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Andaç, Samsun Teknopark Müdürü Buğra Çolak ve ekibi ile SYS uzman personelinin bulunduğu toplantıda, yönetim kurulu başkanı Hayrullah Zafer Aral, barkovizyon eşliğinde Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin alt yapısı, işleyişi ve üretim zincirine dair bilgiler verdi.

Fabrikanın Türkiye için önemine değinen başkan Aral, “Fabrikamız 17 yıldır Samsun’da hizmet veriyor. Bu sektör diğer bildiğimiz sektörlerden çok farklı. Dünya bu kulvarda belli bir yere geldi. Türkiye de Araştırma Geliştirme(Ar-Ge) ve bu doğrultudaki potansiyeli ile kendi şartlarını yaratıp bu arenada rekabet edebilmeli. Çünkü know-howı (üretim bilgisi) satın alamazsınız. İşte söz konusu üretim bilgisini kendiniz üretmeli ve kullanmalısınız” dedi.

“Amerika Florida’da üretim yapacağız”

Kalite politikalarında dünya yıldızı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Aral sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye’de tabanca ihracatının yüzde 75’ini biz yapıyoruz. Dünyada Amerika’ya silah ihracatında 8. sıradayız, örneğin geçen ay ABD’ye olan ihracat rakamlarımız 75 bin civarındaydı. İhracat pazarımız aktif olarak 16 ülkeyi kapsıyor. Biz artık Canik markasıyız. Ürettiğimiz tabanca Amerika’da Kanik (Amerika’daki telaffuzu) markasıyla ilk 5’te yer alıyor. Bu tabanca ergonomik yapısı ve kavrama özelliği ile dünyada 1 numara ve sattığımız tabancalara ömür boyu garanti veriyoruz. Firmamız CANİK USA markasıyla Central Arms şirketi ile bir ortaklığa imza attı ve bunun neticesinde Florida’da 5 bin metrekarelik tesiste üretim yapacak. Toplam üretimimizin de yüzde 80’ini dışarıya satıyoruz. 41 mühendis ve 236 çalışanımızla 17 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Otomotiv, beyaz eşya gibi ‘hassas üretimde Türkiye’de 5 firma sayarsanız, bunlardan biri biziz.”

“Boing ve Airbus’a parça tedarik ediyoruz”

SYS’nin üretim konuları hakkında da bilgiler veren Aral, “Silah sistemleri, roket ve füze sistemleri, havacılık sistemleri ve entegrasyon projeleri olmak üzere 4 farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Biz ayrıca Boing ve Airbus’a parça tedarik ediyoruz. Roketsan’ın en büyük tedarikçilerinden biri de biziz. TOBB’un istatistiki verilerine göre 3 yıl üst üste Türkiye’de en hızlı büyüyen firmalar içindeyiz. Şunu da vurgulamak isterim ki devlet kaynaklı projesi bulunmayan tek firmayız. Şu an gündemimizde olan konulardan biri de ağır makineli tüfek projemiz ve bu proje eğer kabul edilirse OMÜ ile birlikte çalışmak arzusundayız” şeklinde konuştu.

“Samsun’da önemli sektör kümelenmeleri var”

Ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise üniversite-sanayi iş birliğinin hayatiyetine vurgu yaparken bu irtibat ve eş güdümün önemini bilen bir ekip olarak yola çıktıklarını dile getirdi.

Bir ülkenin kalkınmasının en önemli sacayaklarından olan üniversite-sanayi iş birliği konusunda Samsun’daki potansiyelin ayırdında olduklarını belirten Rektör Bilgiç konuşmasına şöyle devam etti: “Samsun’da medical alanda ya da silah sanayi sektöründe önemli kümelenmeler var. OMÜ de Türkiye’nin hakikaten önemli büyüklükteki üniversiteleri arasında. Devlet de üniversite-sanayi iş birliğini geliştirebilmek için önemli teşvikler veriyor ve bu hususla ilgili ciddi mevzuat hazırlıkları yapıldı. Şimdi bir tarafta binlerce akademisyenin bulunduğu ve çok büyük imkânlara sahip bir üniversite var. Diğer yanda da müteşebbis ruhu bulunan, bu alanda önemli işler yapmak için devlet desteğine ihtiyaç dahi duymayan ve bu doğrultuda fedakârlık edip inançla yürüyen bir ekip söz konusu. Dolayısıyla bunların birleşmesinden doğacak sinerjinin, başta Samsun ve sonrasında ülkemize çok büyük katkıları olacağından zerre kadar şüphemiz yok.”

Konuşmasında üniversitenin 19 Mayıs ilçesinde 400 dönümlük yeri olduğuna atıfta bulunan Rektör Prof. Dr. Bilgiç, “Bu alanımızda 80 bin metrekare hangarlarımız var ve bunun sadece 10 bin metrekaresini kullanıyoruz. Eğer sizlerin de beklentilerini karşılayacak bir imkân ya da fırsat doğarsa bunu değerlendirebiliriz” diyerek SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral’a söz konusu alanın kullanımı konusunda çağrıda bulundu.

“Ar-Ge ve inovasyonun hayata yön verdiğinin farkındayız”

Ar-Ge ve inovasyonun hayata yön verdiğinin farkında olduklarına vurgu yapan Rektör Bilgiç devamında şunları söyledi: “Bizler yönetim olarak artık olağanın dışına çıkıp üniversitenin, bulunduğu bölge ve şehir ile ülkemize yarara dönüşecek çalışmalarla değer üretmesi ve katkıda bulunmasını istiyoruz. Bu anlayış ve yaklaşım dünyada 50-60 yıldır var. Bizler son 20 yıldır bunu fark etmiş durumdayız. Bizler de bu minvalde sözünü ettiğimiz anlayış ve yaklaşıma sahip bir ekip olarak karşınızdayız. Örnek verecek olursak, OMÜ-TTO 4 uzmana kavuştu. Bu merkezimiz, üniversite ile sanayiyi buluşturarak bir arayüz işlevi görecek, siz değerli iş insanlarının, sanayicilerin ihtiyaçlarını bilecek ve gerekli irtibat ve koordinasyonu sağlayarak sizlere destek olacak. Bu birliktelik ve buluşmayı gerçekleştirecek altyapıya sahibiz. Projeler üretiyoruz ve bunları TÜBİTAK’a sunduk. Şunu da söylemeliyim: Sizlerle olacak iş birliğimiz ve proje ortaklıklarımız aynı zamanda akademisyen ve öğrencilerimiz için çok büyük deneyim olacak.”

Toplantıda bulunan OMÜ Makine Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği mezunu çalışanlarla da tanışan Rektör Bilgiç, SYS’de OMÜ mezunlarını görmekten kıvanç duyduklarını ifade ederek bu durumun üniversitede eğitim gören öğrenciler açısından cesaret verici olduğunu kaydetti.

“Sizi TEKNOPARK’ta görmek istiyoruz”

Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da iş birliği yelpazesinin çok geniş olduğuna dikkat çekerek SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral’ı Samsun TEKNOPARK’ta ofis açmaya davet etti.

Toplantı sonrası Rektör Bilgiç ve kendisine eşlik eden heyet, Yönetim Kurulu Başkanı Aral’ın rehberliğinde fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu. Gezi sırasında atış poligonuna uğrayan Rektör Bilgiç ve ekibi atış talimi yaparak silahları bizzat test etti.

Fabrika gezisinin ardından Rektör Bilgiç ve beraberindeki heyet, SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral ve şirket yöneticileri ile Yeşilyurt Demir Çelik MYO’yu ziyaret etti. OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı’nın da katıldığı ziyarette Başkan Aral ve şirket temsilcileri Yeşilyurt MYO hakkında Müdür Doç. Dr. Kemal Yıldızlı’dan detaylı bilgiler aldı.