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Samsung'a rüşvet şoku!

Güney Kore'de yaşanan siyasi skandal dünya devi Samsung'a da sıçradı.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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Güney Kore'de yaşanan siyasi skandalla Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkileri elinden alınmıştı. Devam eden soruşturmada her geçen gün yeni bilgilere ulaşılıyor. 
 
Soruşturma kapsamında Samsung şirketinin Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, rüşvet iddiası üzerine şüpheli sıfatıyla mahkemeye ifade verdi. Mahkeme çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lee, toplanan kalabalık tarafndan protesto edildi. Lee gazetecilere, ''Olayla ilgili olumlu tarafımızı gösteremediğimiz için Güney Kore halkından özür dilerim" dedi.
 
Mahkeme binası önünde toplanan protestocular ise Lee'nin Park ile işbirliği yaptığını ve derhal tutuklanmasını istedi.
 
25 milyon dolarlık iddia!
 
Soruşturma kapsamında Samsung Başkan Yardımcısı Lee'nin siyasi destek karşılığında, çeşitli vakıflara 25 milyon dolar rüşvet verdiği iddia ediliyor.
 
Savcılık sözcüsü Lee Kyu-chul, Lee hakkında tutuklama ile ilgili kararı mahkemenin verebileceğini belirtti.
 
Samsung Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014'te geçirdiği kalp krizinin ardından tek oğlu olan Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee şirketin yönetim kuruluna girmişti. 
 

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