Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,2 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ağustosta temmuza göre yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış kaydedildi.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,9 artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda sabit kalacağını tahmin etmişti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 132,9 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Ağustosta 132,9 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 128 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 3,7 ile sermaye malında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 16,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında görüldü. Bu azalışı, yüzde 13,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 10,6 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı takip etti.

Aynı dönemde söz konusu sektörlerde en yüksek artış yüzde 11,8 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 8 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 7,7 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı izledi.