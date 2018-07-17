'Sanayi üretimi Mayıs ayında da beklentileri aştı'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Sanayi üretimi Mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür' dedi.
- AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Veriler yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir."
"Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacak."
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